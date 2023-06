Sandra Kraus kandidiert in Niedernberg

Bürgermeisterwahl: SPD unterstützt Unabhängige

Niedernberg 11.06.2023 - 12:55 Uhr < 1 Min.

Sandra Kraus kandidiert für die Nachfolge von Niedernbergs Bürgermeister Jürgen Reinhard. Foto: Anna Hornstein Fotografie

Unterstützt wird sie dabei vom SPD-Ortsverein, der die 46-Jährige in einer Vorstandssitzung am Freitagabend einstimmig als Bewerberin benannte, das haben Kandidatin und SPD-Ortsverein in einer Presseerklärung mitgeteilt. Die offizielle Nominierung soll noch in einer separaten Sitzung folgen.

Sandra Kraus, geborene Deckelmann, ist in Niedernberg aufgewachsen. Sie ist sie verheiratet, hat zwei Töchter, engagiert sich im Kindergottesdienstteam, ist Lektorin und Elternbeiratsvorsitzende der Grundschule. Die gelernte Augenoptikerin arbeitet laut Pressemitteilung heute in der Forschung und Entwicklung der Kontaktlinsen-Industrie.

Drei Themen sind ihr nach eigenen Bekunden ein großes Anliegen: »Natur, Familie und zukunftsweisende Wirtschaft«. Wichtig sei ihr aber auch die Unabhängigkeit: »Ich möchte für alle Niedernbergerinnen und Niedernberger tätig werden, egal welcher Partei, Religion oder Kultur sie angehören.« Außerdem achte sie bei allem, was sie tue, auf einen nachhaltigen Umgang mit Natur und Ressourcen.

Der SPD-Ortsverein hatte im April zu einer offenen Kandidatengewinnung aufgerufen. Laut Ortsvorsitzender Emre Örgen hat sich Ortsverband entschieden Sandra Kraus als unabhängige Bewerberin zu unterstützen. Die 46-Jährige stehe »für Verlässlichkeit, Ehrlichkeit, Rückgrat und Menschlichkeit«. Sie gehe auf die Menschen zu, höre genau hin und packe tatkräftig mit an, das habe sie in den vergangenen Jahren mehrfach bewiesen, heißt es in der Pressemitteilung.

b Mehr Infos und Kontakt zu Sandra Kraus über ihre Homepage https://www.sandra-kraus.de

kü