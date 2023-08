Samuel Herrmann (SPD) will Wohnungsnot im Landkreis lindern

Porträt zur Landtagswahl - Stimm­kreis Miltenberg

Obernburg, Redaktion Main-Echo: Gespräch mit SPD-Kandidat zur Landtagswahl 2023 Samuel Herrmann, Polizist aus Kleinwallstadt. Foto: Stefan Gregor 16.08.2023 Direktkandidat SPD, Stimmkreis Miltenberg, Landtagswahl Bayern Wir müssen die Natur am Untermain schützen und brauchen für unsere trockene Region ein umfassendes und fundiertes Wassermanagement. Wir müssen auf Klimaneutralität hinarbeiten, indem wir auf erneuerbare Energien setzen und unser Potenzial für Wind- und Sonnenenergie ausschöpfen. Fotos inklusive Bildtexte vom Kandidaten. Wir müssen die Natur am Untermain schützen und brauchen für unsere trockene Region ein umfassendes und fundiertes Wassermanagement. Wir müssen auf Klimaneutralität hinarbeiten, indem wir auf erneuerbare Energien setzen und unser Potenzial für Wind- und Sonnenenergie ausschöpfen. © Auf die Entscheidungen über unsere Zukunft sollten junge Menschen stärker als bisher Einfluss haben, denn sie müssen am längsten mit den Konsequenzen unseres heutigen Handelns leben. Mit der Absenkung des Wahlalters bekommen junge Menschen früher die Möglichkeit Einfluss auf die Entscheidungen zu nehmen, mit denen sie in Zukunft leben. © Bezahlbarer Wohnraum wird auch in unserem Landkreis immer knapper. Der Freistaat muss einerseits selbst dafür sorgen, dass mehr günstige Wohnungen gebaut werden und andererseits den Kommunen mehr Spielraum geben, um in dem Maße Wohnraum schaffen zu können, in dem er gebraucht wird. ß Um in unserem ländlichen Raum mobil zu bleiben, geht es oft nicht ohne eigenes Auto. Ich setze mich dafür ein, den ÖPNV und das Radnetz so auszubauen und clever miteinander zu verknüpfen, dass sie eine echte Alternative zum Auto bieten.

Der Direktkandidat bei der Landtagswahl im Kreis Miltenberg zeigt im Gespräch ein klares Profil. Den Wohnungsmangel hält er für eine der wichtigsten sozialen Fragen. Herrmann sagt: »Besonders schwer haben es Alleinerziehende und Alleinstehende, etwas zu finden.« Für den Wunsch nach einem Eigenheim habe er natürlich Verständnis. Aber Gemeinden sollten seiner Ansicht nach nicht 80 Prozent von Neubaugebieten für Eigenheime vorsehen, stellt er seine Prioritäten klar.

Gegen Grundstücksspekulation

Wie unter Jungsozialisten (Jusos) üblich, schwingt bei ihm eine Kritik am Markt mit. Was im Kreis in zuletzt als Neubau entstanden sei, gehe oft am Bedarf vorbei, sagt der Sprecher der bayerischen Jusos für Innenpolitik. Zu oft ginge es beim Wohnungsbau um Interessen von Investoren. Zudem blieben viele geeignete Flächen unbebaut, weil Eigentümer auf steigende Grundstückspreise spekulierten.

Aber wie er das ändern wolle, etwa mit Enteignung, wie es oft aus Juso-Kreisen zu hören ist? Der debattierfreudige Kleinwallstädter kontert: »Enteignung ist ein schönes Element, nicht das Teufelsinstrument der Linken.« Für den Bau von Straßen oder den Abbau von Braunkohle werde massenhaft enteignet, das störe CSU und FDP nicht, übt sich Herrmann in Angriff und Verteidigung. Aber nein, er wolle niemanden enteignen, sondern die Grundsteuer C wieder einführen: »Wenn sich die Kosten Stück für Stück erhöhen, können Eigentümer entweder selbst bauen oder verkaufen.«

Kind einer politischen Familie

Samuel Herrmann steckt auf viele Fragen hin tief im Thema, dem er sich im Landtag neben dem Einsatz für Kinder und Jugendliche oder der Energiewende widmen wollen würde. Er ist Kind einer politischen Familie: Vater Gerhard Jakob kandidierte für die SPD als Bürgermeister in Kleinwallstadt. Großvater Hans Herrmann war 22 Jahre lang für die CSU Bürgermeister in Niedernberg. An den im Jahr 2000 gestorbenen Großvater habe er aber kaum Erinnerungen, sagt der 26-Jährige.

Zur SPD brachten ihn prägende Erlebnisse als Jugendlicher. Er habe miterlebt, wie SPD-Leute im Ort für Gerechtigkeit in einem Erbstreit sorgten. Als Polizist in Hessen prägt ihn eine andere Erfahrung. Erst als Bereitschaftspolizist, nun im Revier Frankfurt-Niederrad leite ihn das Motto, Ruhe auszustrahlen, Konflikte im Gespräch zu lösen. Bürgernähe sei ihm wichtig, im Beruf wie in der Politik. Als Polizist bei den polizeikritischen Jusos steht er in einem Spannungsfeld, in dem er für sachliche Debatten wirbt.

Auf der SPD-Liste für Unterfranken steht Herrmann auf Platz 9. Trotz geringer Aussichten will er die Hoffnung auf den Einzug in den Landtag nicht von vornherein aufgeben. Und: »Ich will so oder so weitermachen in der Politik.«

Kevin Zahn

Der Kandidat im Steckbrief Vorname Nachname: Samuel Herrmann Partei: Sozialdemokraten (SPD) Alter: 26 Heimatort: Kleinwallstadt Familienstand: ledig Karriere Gelernter Beruf: Polizist Politisch aktiv seit: 2015 Wichtigste politische Stationen: o Jugendbeauftragter in Kleinwallstadt (2020) o Kreisweit jüngster SPD-Ortsvereinsvorsitzender Kleinwallstadt (2021) o Stv. SPD-Kreisvorsitzender (2021) o Mitglied im Juso-Landesvorstand (2022) Politische Erfolge: Anträge auf gerechte Schwimmbadpreise und ein digitales Mitteilungsblatt werden vom Marktgemeinderat beschlossen (2017), Mitgestaltung des Kapitels »Inneres & Sicherheit« im Programm der SPD für die Landtagswahl 2023 Politische Motivation Kernthemen für den Untermain: o Bezahlbare Wohnungen schaffen und Mieten fair gestalten o Den Industriestandort stärken und Arbeitsplätze sichern - u.a. durch regional erzeugte, erneuerbare Energie o Den Bevölkerungsschutz vor Ort fit machen für Herausforderungen durch den Klimawandel wie Starkregen und Waldbrände Kernthemen für Bayern: o Klimaschutz: Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas muss für alle bezahlbar bleiben. o Soziale Gerechtigkeit: Kein Kind darf in Armut aufwachsen. o Jugend: Mehr Mitbestimmung für junge Menschen auch durch das Wahlrecht ab 16. Ziele für die Legislaturperiode: o Weichen für die zukunftsfähige Energieversorgung Bayerns stellen o Das von Söder verstolperte Wohnbauprogramm endlich durchziehen o Förderprogramme für eine bezahlbare Energiewende auflegen o Investitionen in Bevölkerungsschutz, z.B. vom Freistaat finanzierte Spezialfahrzeuge Menschliches Politisches Vorbild: Friedrich Ebert Größter Traum: Mönchengladbach wird Deutscher Meister Interessen jenseits der Politik: Handball, Fußball, Schwimmen, Brettspiele, Schafkopf