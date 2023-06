Elke Puchtler referiert in Miltenberg über Arzneipflanze des Jahres 2023

Salbei - Pflanze mit heilender Wirkung

Miltenberg 29.06.2023 - 13:08 Uhr 1 Min.

Über die heilende Wirkung von Salbei informierte Diplombiologin Elke Puchtler im Miltenberger Apothekenmuseum.

Eingangs überraschte die promovierte Diplombiologin mit der Feststellung, dass es über 800 verschiedene Salbeiarten gibt und diese ganz unterschiedliche Erscheinungsformen und Inhaltsstoffe haben.

Anwendung seit Jahrhunderten

Salbei ist die Arzneipflanze des Jahres 2023. Für eine solche Ernennung durch ein Fachgremium werden drei Aspekte genannt: ein lange Arzneigeschichte über Jahrhunderte, eine starke Anwendung in unserer Zeit und Potenzial für weitere Anwendungsgebiete in der Zukunft.

Elke Puchtler verglich die Anwendungsempfehlungen aus dem alten Griechenland vor 2000 Jahren, Empfehlungen von Hildegard von Bingen 1150, Ausführungen von Leonhart Fuchs in seinem Kräuterbuch von 1550 und die Anwendungen nach Kräuterpfarrer Sebastian Kneipp. Und dieser Erfahrungsmedizin stellte sie dann die neuen Erkenntnisse der Naturwissenschaft gegenüber. Mit neuesten Untersuchungsmethoden könne man heute die vielen unterschiedlichen Inhaltsstoffe der Pflanzen auch mengenmäßig genau bestimmen, so Puchtler.

In einer Tabelle stellte sie die enormen Unterschiede der Wirkstoffe in den verschiedenen Salbeiarten vor. Nicht nur die Pflanzenart, auch die Wirkstoffgewinnung habe Einfluss auf die gewonnenen Inhaltsstoffe: In einem wässrigen Auszug wie einem Tee seien deutlich weniger Inhaltsstoffe, als in einem alkoholischen Auszug mit Wein oder bei einem Extrakt durch Destillation.

Die Wirkungen der verschiedenen Inhaltsstoffe seien heute bekannt, wobei nicht übersehen werden könne, dass bei Salbei auch problematische Inhaltsstoffe enthalten sein können, warnte Puchtler. Nur durch gute Kontrolle sowohl der Menge der positiv wirkenden Heilstoffe als auch der Abwesenheit von problematischen Inhaltsstoffen würden Pflanzen für den Menschen zur Heilpflanze. Puchtler wies darauf hin, dass bei Apothekenware durch die Kontrollverpflichtung bei Herstellung und Abgabe die Sicherheit gegeben sei, einwandfreie und gut wirksame Präparate zu erhalten.

Überraschende Wirkung

Für das Publikum war besonders überraschend, dass neben den vielfältigen bekannten Erkenntnissen über die Salbeiwirkung wie gegen Viren und Bakterien sowie gegen übermäßiges Schwitzen auch erste Laborerkenntnisse als Mittel gegen Alzheimer vorliegen. Der Wirkmechanismus sei schon bekannt: Einfluss auf den Botenstoff Acetylcholin. Hier müssten allerdings weitere Untersuchungen folgen, so Puchtler und bedauerte, dass die pharmazeutische Industrie zu wenige Forschungsgelder zur Verfügung stellt, um die notwendigen klinischen Studien dauerhaft zu finanzieren.

Nach dem mit Powerpoint-Bildern unterlegten Vortrag gab es Gelegenheit, Fragen zu stellen. Zum Schluss zeigte die Referentin noch das Herstellen eines Kräuterweins mit Salbei und anderen Pflanzen nach einer Originalrezeptur von Hildegard von Bingen.

Karl Enk