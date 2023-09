Sabine Murza und ihre Puppen begeistern im Seehotel

Niedernberg 20.09.2023 - 12:59 Uhr 2 Min.

Murzarella mit dem Kakadu Dudu und Frau Adelheid

Sabine Murza, die Murzarella verkörpert, beherrscht nicht nur die Kunst des Bauchredens und als ausgebildete Musicalsängerin die des Gesangs, sondern auch das Spiel mit ihren Puppen.

Normale Bauchredner treten hinter ihren Figuren zurück, sind Statisten. Sie reden zwar mit den Puppen, geben Antwort, aber die Impulsgeber sind die Puppen. Bei Murzarella ist das anders. Sie gibt ihren Puppen Leben, nimmt sie mit ihren Befindlichkeiten ernst, ist selbst aber gleichberechtigte Spielpartnerin und wird damit ebenfalls zur Bühnenfigur, wobei die Spannung des Stücks aus der Konfrontation aller Beteiligten entsteht, nicht nur mit Murzarella im Mittelpunkt.

Mehr als Puppen

Murzas Geheimnis zum Erfolg ist die Liebe zu ihren Puppen. Sie nimmt sie niemals als Puppen wahr, sondern als Person ernst, sieht sie als Kollegen und lässt sie ihre unterschiedlichen Charaktere ausleben. Das spüren die Leute. Wenn zu jedem Charakter die passende Musik dazukommt, ist die Begeisterung im Publikum groß. Sabine Murza singt bei ihrem Sologesang selbst spitzenmäßig - entsprechend auch die Puppen.

Da stehen nicht nur eine Hauptdarstellerin und drei Komparsen auf der Bühne, sondern vier Persönlichkeiten, die eine wahnsinnige Ausstrahlung auf das Publikum haben. Das sind die Sängerin Sabine Murza, bei deren Gesang aus dem Bauch heraus sich keine Lippen bewegen, so intensiv man auch auf sie schaut. Weitere Stars sind die bodenständige Kanalratte Kalle (eigentlich Karl-Heinz), der freche Kakadu Dudu und die kapriziöse Diva Frau Adelheid, Managerin von Murzarella, die immer bemüht ist, im Publikum einen Mann zu finden, der noch auf ein Likörchen nach der Show in ihre Kabine kommt. Beim Auftritt im Seehotel hat Frau Adelheit übrigens Jürgen fasziniert, der wunderbar mitspielte. Frau Adelheid singt hingebungsvoll Evergreens von der Seefahrt und der Liebe, aber auch die stimmgewaltige Arie aus der Zauberflöte von der Königin der Nacht, deren Darbietung mit langem Applaus vom Publikum gehuldigt wurde.

Heavy Metal mit Kalle

Kalle, Murzarellas Bühnentechniker, ist der Kumpel aus dem Ruhrgebiet, bei dem Murzas Gehirn auf männlich schaltet. Dem wird nicht das Wort erteilt, sondern das nimmt er sich im Dialog mit ihr ständig mit dem Satz: »Hömma Schneckchen«. Seine Lieder, die »aus'm Bauch von dat Schneckchen kommen«, sind seiner Art entsprechend Heavy Metal, einer Musikrichtung, die originalgetreu auf der Bühne interpretiert wird. Kalle versprüht seine Kalauer, einen nach dem anderen. Da erzählt er von seinem Arztbesuch, der ihm geraten habe, abzunehmen, weil: »Mein Bauchnabel ist zu weit wech von der Wirbelsäule!« Und er verabschiedet sich in den Baumarkt, weil er noch das Hotelklo reparieren müsse, und belehrt das Publikum, weil Wasser sich seine eigenen Wege suche: »Ich sach immer: Schaum und Silikon ersetzen Präzision.« Auch wenn er in Dortmund als Schalker spielt »scheißegal, der Schalke-Schal bleibt dran«. Und das Publikum liebt ihn, nicht nur wenn er »Highway so Healh« schmettert.

Dudu performt Sinatras »My Way«

Schlagabtausch mit Schnelligkeit stehen für die Wortwechsel von Dudu mit Murzarella, die endlich mal ihr Lied singen will, und, zack, kriegt sie wieder einen reingedrückt. Dudu wird zur Strafe in eine Kiste gesperrt und schafft es immer wieder auf charmante Weise, dass er wieder herausgeholt wird. Kaum draußen, wird er wieder frech, kriegt einen auf den Deckel, schleimt sich wieder ein, um letztlich doch wieder in der Kiste zu landen. Als Reinkarnation von Frank Sinatra trägt er natürlich »My Way« genauso authentisch vor, wie »Ein Stern, der Deinen Namen trägt«, sein Lieblingstitel von Helene Fischer.

Mit langem Beifall bedankte sich das Publikum für einen faszinierenden Abend, an dem alle drei Kollegen als Zugabe noch einmal einzeln und auch gemeinsam mit Murzarella auftreten durften. Am Ende der Vorstellung gab Kalle noch den Hinweis zur Folge-Show am 28. Januar im Seehotel mit Murzarella: »Bauchgesänge ? ab in die zweite Runde«.

