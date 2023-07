Rund um Mömlingen durch den Odenwald

150 Biker bei der 17. Mountainbike RUM Tour

Mömlingen 03.07.2023 - 15:53 Uhr < 1 Min.

Start der 17. RUM-Tour. Das Feedback der fast 150 Teilnehmer war durchwegs positiv. Alle Biker kamen ohne Verletzungen im Ziel an.

Vorsitzender Hannes Fickler betont, man müsse nicht in die Alpen reisen, denn am Untermain im Odenwald und Spessart sei ein MTB-Streckenangebot geschaffen worden, das seinesgleichen sucht. Der diesjährige Streckenverlauf in Mömlingen zog sich vom Startplatz über den neuen Weg zum Waldrand oberhalb der Lichten Platte. Von dort ging es über bekannte Trails im Königswald zur Hardt und weiter zum Lauterhof.

Auf der Anhöhe von Obernburg hatten die Biker einen herrlichen Panoramablick in den Spessart, bis es anschließend auf dem Rotweinwanderweg ins Pitztal weiterging. Nach einem steilen Anstieg gab es die erste Verpflegung. Danach ging es zunächst wieder in Richtung Mömlingen und anschließend weiter in Richtung Pflaumheim, wo die 33 Kilometer Strecke wieder in Richtung zum Ausgangspunkt abzweigte. Die 60-Kilometer-Landstrecke führte weiter in Richtung Großostheim und Wenigumstadt bis Dorndiel.

Alle Biker kamen ohne Verletzungen im Ziel an. Am weitesten angereist waren Teilnehmer aus Mörfelden-Walldorf, Frankfurt, Mainz und Hamburg, die meisten kamen aus den Nachbargemeinden entlang des Untermains.

bWeitere Infos unter https://www.mtb-moemlingen.de

Martin Roos