Rund-um-die-Uhr-Raststation für Pilger und Ausflügler in Gerolzahn

Landgasthof Linde in Gerolzahn jetzt mit 24-Stunden-Verköstigung

Walldürn-Gerolzahn 27.06.2023 - 17:39 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Der Landgasthof Linde in Gerolzahn bietet seit dieser Saison dank Outdoor-Kühlschränken Erfrischungen und mehr für vorbeikommende Wanderer, Radfahrer und Pilger an. Das Foto zeigt Christoph (links) und Kurt Meidel von der Betreiberfamilie.

Kurt und Katrin Meidel sind seit 1982 Betreiber des Landgasthofes, schon länger ist auch Sohn Christoph involviert, der noch zusätzlich vor Ort Bogenschießen mitsamt Verleih und Einführungsveranstaltungen zu diesem Thema anbietet. Die Idee, für vorbeiziehende Menschen, egal in welcher Form sie unterwegs sind, Gelegenheit zur Erfrischung und zum Ausruhen zu schaffen, hänge unter anderem mit den im Vergleich zu früher geänderten, etwas reduzierten Öffnungszeiten des Landgasthofes zusammen, erklärte Kurt Meidel im Gespräch mit unserem Medienhaus. Auch an Tagen, an denen die Gaststätte geschlossen ist, wollte die Familie Meidel etwas bieten. Der Automat stehe nun 24 Stunden am Tag zur Verfügung, auch wenn ansonsten geschlossen ist.

Die Rastmöglichkeit ist eine Hofschänke in Form einer zusammenhängenden Konstruktion aus Tisch, zwei Bänken und einer Überdachung. Die insgesamt zwei Kühlschränke, ein von einem Getränkezulieferer gesponsorter sowie ein eigener sind aber nicht nur mit Wasser, Cola und Co. bestückt: Auch ein Wurstsortiment sowie Marmelade, traditionelle Kost aus eigener Erzeugung, stehen bereit. Was genau speziell im Bereich der Speisen gerade erworben werden könne, sei auch etwas saisonabhängig, berichtet Meidel. Doch das Rundum-Paket geht noch etwas über Essen und Trinken hinaus, es stehen zusätzlich noch Ladebuchsen für E-Bikes zur Verfügung. Bisher würden die neu geschaffenen Möglichkeiten gut von den Vorbeikommenden angenommen, konstatiert die Betreiberfamilie.

Marco Burgemeister