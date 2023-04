Rüdenau will Klimaschutzkoordinator und Energiemanager

Stellen sollen für Odenwald-Allianz geschaffen werden

Rüdenau 19.04.2023 - 09:59 Uhr < 1 Min.

Vor dem Beschluss hatte Viktor Gaub, Odenwald-Allianz-Manager, mit Johannes Brönner, Projektmanager von der Energieagentur Bayerischer Untermain, über die geplanten Stellen informiert. In der vorigen Sitzung im März hatte der Rat den Tagesordnungspunkt vertagt, um Gaub für nähere Informationen einzuladen. Laut Gaub soll es einen Klimaschutzkoordinator für die gesamten Odenwald-Allianz-Mitgliedsgemeinden und pro 10.000 Einwohner einen Energiemanager geben.

Dieter Link erkundigte sich nach den Kosten, die auf Rüdenau für die Klimaschutzkoordination zukämen. Er wollte zudem wissen, was nach den vier Jahren Förderung mit der Stelle geschehe. Gaub schätzte, dass es bei einer 90-prozentigen Förderung und dem höchstmöglichen Tarif rund 3000 Euro für die vier Jahre seien. Hinzu kämen Nebenkosten, etwa für einen Computer samt Zubehör. Inwieweit die Stelle nach vier Jahren weiterbesetzt werde, entschieden dann die Kommunen. "Wenn Sie nach vier Jahren sagen, wir machen nicht mehr mit, dann machen Sie nicht mehr mit", sagte der Allianzmanager auf Anja Mühlings Frage, ob das Ganze nach dem Motto "Mitgefangen, mitgehangen" abliefe.

Weiter fragte Mühling, ob es eine Schlüsselaufteilung an Stunden für die Mitgliedsgemeinden gebe und wie die Verfügbarkeit des Koordinators und Managers festgelegt würden. Brönner erklärte, dass der Klimaschutzkoordinator viel freier arbeite als der Energiemanager, dessen Arbeit an konkrete Maßnahmen geknüpft sei. Zudem ging er davon aus, dass kleinere Kommunen, da sie alleine so etwas nicht stemmen könnten, stärker von den Stellen profitierten. Gaub ergänzte, dass der Klimaschutzkoordinator Maßnahmen entwickeln solle, die für mehrere Kommunen gelten. Nun gelte es die Förderanträge zu stellen und dann den Bewerberprozess zu starten, so der Allianzmanager abschließend.

