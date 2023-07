Rücktritt im Leidersbacher Rat: Weg für Ex-Bürgermeisterkandidat Dennis Schäfer frei

Kurz nach der Bür­ger­meis­ter­wahl kommt Be­we­gung in den Lei­ders­ba­cher Ge­mein­de­rat. Hei­ko Süß (UBL) tritt zu­rück. Das be­deu­tet, dass für Den­nis Schä­fer (UBL), den un­ter­le­ge­nen Bür­ger­meis­ter-Kan­di­da­ten, der Weg ins Gre­mi­um frei wird. Denn er ist Süß' Nach­fol­ger auf der UBL-Lis­te. Den Rück­tritt be­grün­det Süß mit schar­fer Kri­tik an Rat­haus­chef Mi­cha­el Schüß­ler (CWG), der erst am Sonn­tag im Amt be­stä­tigt wor­den war.