Theaterachse Salzburg bringt Rotkäppchen auf die Bühne der Mildenburg

Eigene Interpretation

Miltenberg 24.07.2023 - 15:09 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Die Theaterachse Salzburg brachte am Samstag eine in allen Belangen stimmige und qualitativ auf höchstem Niveau angesiedelte Aufführung des Stückes Rotkäppchen in einer eigenen Interpretation auf die Bühne der Mildenburg. Damit begeisterten die Schauspielerinnen und alle im Hintergrund ihre zahlreichen Zuschauer.

Für die ganze Familie

Dabei handelte es um eine Interpretation des Märchens der Gebrüder Grimm, an deren veröffentlichte Version angelehnt, aber mit Charakter und Engagement adaptiert. Nach acht umjubelten Aufführungen der Verwechslungskomödie »Täuschung - Liebe - Hoffnung« war am Samstag im Rahmen der Theatertage ein Stück für die ganze Familie an der Reihe. Das Stück ist für Zuschauer ab vier Jahren angelegt. Der Theaterachse gelang es mühelos, die Aufführung einerseits kindgerecht zu gestalten - allerdings so, dass auch Erwachsene viel Spaß und Kurzweil am Spektakel hatten.

Dies lag zum einen an der hochklassigen Leistung der beiden Schauspielerinnen Lydia Nassall und Karoline Schragen, die auch bei den Aufführungen von »Täuschung - Liebe - Hoffnung« in Hauptrollen mit dabei waren. Mit ihren Darbietungen am Samstag bewiesen sie nicht nur die gleiche, hohe Schauspielkunst, sondern auch enorme Wandlungsfähigkeit.

Wandlungsfähige Miminnen

Nassall übernahm die Rollen von Rotkäppchen und einer Erzählerin. Schragen verkörperte den Wolf, Rotkäppchens Mutter und Großmutter, den Jäger und ebenfalls eine Erzählerin. Der Handlungsverlauf des Stücks orientiert sich an dem der Gebrüdern Grimm: Rotkäppchen erhält von ihrer Mutter den Auftrag, einen Korb mit Kuchen und Wein zur Großmutter zu bringen und muss durch einen Wald gehen, in dem sie einem Wolf begegnet.

Was die Theaterachse nun in ihrer Version schuf, ist eine lustige und fantasievolle Umschreibung einiger wesentlicher Elemente, aber unter Beibehaltung aller Erkennungsmerkmale der Erzählung. Der Wolf hat dem Fleischkonsum abgeschworen, es vielmehr auf den Kuchen abgesehen. Der Jäger verschont den Wolf, denn schließlich frisst dieser in der Geschichte keine Menschen. Letztendlich geht alles für alle Beteiligten glimpflich aus.

Die Inszenierung blieb zu jeder Sekunde kurzweilig, lebendig und von einer wunderbaren Lockerheit getragen, der Funke sprang schon zu Beginn über. Wenn das Stück und die schauspielerische Leistung dermaßen stimmig sind, dann wirkt ein wunderbares Setting noch eindrucksvoller.

Stimmiges Gesamtbild

Hier passte alles. Angefangen bei den perfekt die Atmosphäre tragenden Kostümierungen der einzelnen Rollen und die verwendeten Requisiten über die schönen Hintergründe, die mit mehreren Bannern einen Wald beziehungsweise das Haus der Großmutter darstellten sowie die Abmischung des Sounds mitsamt Stimmen aus dem Off und anderen Einspielern.

Zu Letztgenannten zählte auch Musik, was für weitere bemerkenswerte Elemente im Stück sorgte: Denn gesungen wurde stellenweise auch, was nochmals neue Facetten in die Aufführung brachte und wie alles andere ein bestens eingewobener Bestandteil im Gesamtpaket war.

Die Burgkulisse mit ihrem Areal und Ambiente wurde ebenfalls sehr gut in die Aufführung integriert und gekonnt genutzt. Eine beeindruckende Leistung aller Involvierten, die bereits viel Vorfreude auf kommende Aufführungen der Theaterachse in Miltenberg entfachen konnte.

Marco Burgemeister

Hintergrund: Theaterachse Salzburg und das Stück Rotkäppchen Heuer fand die 27. Auflage der Theatertage auf der Miltenburg statt. Die Theaterachse Salzburg brachte dort vom 12. bis 22. Juli an acht Spielterminen die Verwechslungskomödie "Täuschung - Liebe - Hoffnung" sowie am vergangenen Samstag die Aufführung des Stückes "Rotkäppchen" in einer freien Interpretation nach den Gebrüder Grimm auf die Bühne. Die Version des Märchens, die in Miltenberg zu sehen war, ist von Mathias Schuh, künstlerischer Leiter der Theaterachse. Schuh ist bei dem Stück dann auch für die Regie und die Ausstattung zuständig. Die Musik stammt ebenfalls von ihm. Als Schauspielerinnen standen bei "Rotkäppchen" in verschiedenen Rollen Lydia Nassall und Karoline Schragen auf der Bühne. Die Märchenversion der Theaterachse dauert rund 50 Minuten und ist für Zuschauer ab vier Jahren. mab Weitere Infos im Internet unter www.theatertage-mildenburg.com und www.theaterachse.com.