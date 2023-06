Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Rotary Club Obernburg verleiht Preise an Personen aus den Kreisen Miltenberg und Aschaffenburg

Besondere Auszeichnung für Menschen, die Gutes tun

Elsenfeld 25.06.2023 - 16:32 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Gruppenbild der Sieger des Förder- und des Jugendförderpreises mit Volker Hofmann (links) und Präsident Frank Schlottke vom Rotary Club (rechts) sowie den Siegerinnen Maja Thomaier (Fünfte von links) und Nina Rohe (Sechste von links).

Seitdem sie 2017 nach dem Abitur für sechs Wochen in Uganda waren, engagieren sich die Gewinnerinnen des ersten Preises, Maja Thomaier und Nina Rohe, mit dem Förderverein St. Johns SS School Muduuma Uganda in Haibach (Kreis Aschaffenburg) für die Renovierung der sanitären Anlagen in der Internatsschule.

Für 470 Schüler sollen dort neue »Duschen« entstehen, sowie die jeweils acht Mädchen- und Jungstoiletten finanziert werden. Pro Schüler stehen am Tag zehn Liter Wasser zur Verfügung. Das Preisgeld für den Sieger des Förderpreises wird für Materialien, die für die Renovierung dringend benötigt werden, verwendet. Als sie im März das vorerst letzte Mal dort waren, hätten alle weinen müssen und zum Abschied gesagt: »Das Leben ist besser geworden!«

»Shine« unter der Leitung von Magdalena Schott und Saskia Schmidt vom One Day e.V. aus Hösbach (Kreis Aschaffenburg) erhielten den zweiten Preis. Aktuelle Themen sind Yoga für Straßenkinder in Sierra Leone, präventive Gewaltvermeidung sowie das Recht auf den eigenen Körper. Mit dem Preisgeld werden Räumlichkeiten für die Regenzeit gekauft und in der Zukunft Yoga vor Ort angeboten.

Wunschmobil finanziert

Den dritten Platz belegte der Verein »Wunsch am Horizont« aus Schöllkrippen (Kreis Aschaffenburg). Seit 2015 wurden 180 letzte Wünsche von unheilbar Kranken erfüllt. Unter der Leitung von Barbara Amrhein-Krug wird mit dem Preisgeld ein Wunschmobil finanziert, in dem die Kranken auch liegend transportiert werden können, um Wünsche zu erfüllen.

Für ihr Ehrenamt wurden Karin Weiler und Lyn Wehrheim von St. Johannisverein Niedernberg mit dem vierten Platz geehrt. Sie bieten Seniorenabende, Hol- und Bringdienste, sowie dreimal die Woche nachmittags Beziehungsangebote. Das Preisgeld wird für eine verbesserte Küchenausstattung, sowie eine Einstiegshilfe für den Bus verwendet.

Für den fünften Platz des Förderpreises wurde Prosper E. Nokwe mit den Verein »Children of Bangem« geehrt. Ziel ist die Förderung und Erweiterung der Grundschule Muakwe in Kamerun. Außerdem soll Kindern eine Perspektive gegeben werden, wie sie durch Bildung der Armut entfliehen können. Mit den finanziellen Mitteln des Preisgeldes wird das Bauvorhaben unterstützt. Ende 2024 soll die Schule stehen.

Die Projektgruppe »Begegnung der Generationen« besteht am Hermannn-Staudinger-Gymnasium Erlenbach bereits seit 2001. Unter der Leitung von Julia Hohm sind derzeit 30 Schüler aktiv. Ziel ist es, Hemmschwellen im Umgang mit älteren Menschen abzubauen. Gemeinsam voneinander lernen und profitieren, regelmäßige Unternehmungen und das Thema Demenz stehen im Fokus. Fühlbar gemacht wurde für die Jugendlichen das Thema Demenz durch eine Alterssimulation. Alle zwei Monate findet zudem ein gemeinsamer Kinobesuch mit Diskussion über verschiedene Themen statt, an der sich Jung und Alt aktiv beteiligen. Für beide Projekte wird auch das Preisgeld für den Jugendförderpreis verwendet.

Die Jugendhandballabteilung der Turn- und Sportgemeinde (Tuspo) Obernburg unter der Leitung von Laura Caparros führt seit acht Jahren ein Handballcamp für sechs- bis zwölf-jährige Schüler durch. Aktiv begeistern sich alle für den Teamsport und suchten nach einer Lösung, das Nachwuchsproblem zu bekämpfen. Das Camp für Kinder aus der ganzen Region findet in den Herbstferien statt. Caparros und ihr Team belegten den zweiten Platz des Jugendförderpreises. Das Preisgeld wird verwendet für gemeinsame Fahrten zum Handballspiel sowie für Ausstattungserweiterungen, hieß es auf der Veranstaltung.

lsu