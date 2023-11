Rotary Club Obernburg und Symphonisches Blasorchester Untermain geben Benefizkonzert

Guter Zweck: Mit »Pauken und Trompeten« am Samstag in der Erlenbacher Frankenhalle

Elrenbach 08.11.2023 - 13:27 Uhr 1 Min.

Das Symphonische Blasorchester Untermain bei der Veranstaltung "Symphonie in Blech" 2018 unter Leitung von Michael Köhler.

Die Zuhörer des Konzertes unter der Orchesterleitung von Dirk Mattes und der Moderation von Barbara Karl werden mit einem breiten musikalischen Spektrum durch den Abend geleitet. Zur Aufführung kommt mit »L'Amistat« von Ferrer Ferran ein klangfarbenreicher Paso doble für Blasorchester mit seinem typisch valenzianischen und spanischen Charakter, mit der «Second Suite for Military Band" von Gustav Holst eine Suite in vier Sätzen mit Anleihen aus britischen Volkliedern und Marschmusik aus den »Symphonischen Metarmophosen« von Paul Hindemith.

Vorgetragen werden auch die Enigma-Variationen, ein Orchesterwerk des britischen Komponisten Edward Elgar, »Robin Hood - König der Diebe« von Michael Kamen sowie »Porgy and Bess«, eine Folk-Opera am Übergang zum Musical von Georg Gershwin. Den Abschluss des Konzertes bildet dann »Highlights from CHESS« von Benny Andersson und Björn Ulvaeu im Sound der 80er.

Besuch von der Weinkönigin

Als besonderes Highlight wird Eva Brockmann der Veranstaltung königlichen Glanz verleihen. Die Deutsche Weinkönigin nutzt einige ihrer wenigen Auftritte in der Region zum Besuch und wird Grußworte an die Besucher richten. Ihr zu Ehren wird während des Konzertes ein kurzes Stück des Frankenlied-Marsches aufgeführt.

Die Veranstalter garantieren, dass jeder Euro dort ankommt, wo Menschen Hilfe benötigen und soziale Hilfsprojekte ein Leben in Würde ermöglichen. Mit dem Erlös der Veranstaltung werden soziale Projekte regional und international unterstützt. In der Region ist es die Hilfe für sozialschwache Kinder und Jugendliche, die dem Präsidenten des RC Obernburg, Klaus Giegerich, am Herzen liegen. Insbesondere gefördert wird dabei die Berufsbildungsstätte Himmelthal, in der Jugendliche und junge Erwachsene ganzheitlich gefördert und qualifiziert werden. Ebenso profitieren der Martinsladen in Erlenbach und das Café Fifty in Obernburg.

Länderübergreifend sind es Hilfsaktionen zur Bekämpfung schwerer Krankheiten oder die Folgen von verheerenden Überschwemmungen. Profitieren wird »One Vision - One Day«, eine Organisation, die in Afrika Opfer von Missbrauch betreut, unterstützt und ihre Rechte einfordert und die »Mobile Hilfe Madagaskar«, die in dem Land medizinische Hilfe leistet. Unterstützung erhält auch die Organisationen »End Polio Now«, die seit mehr als 35 Jahren an der Ausrottung der Kinderlähmung arbeitet.

Nicht zuletzt fördern die Rotarier auch den internationalen Jugendaustausch. Alle Akteure verzichten auf ihre Gage, die Mitglieder des Rotary Clubs arbeiten ehrenamtlich.

Benefizkonzert: Samstag, 11. November, 19.30 Uhr, in der Frankenhalle in Erlenbach.

