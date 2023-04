Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Rotarier schicken schon den vierten Rettungswagen in die Ukraine

Hilfsgüter: Auch Medikamente und Verbandsmaterial gespendet - Feuerwehr Bürgstadt gibt einiges an Ausrüstung ab

Großwallstadt 10.04.2023 - 13:10 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Am Freitag ging der vierte Rettungswagen der Rotarier von Großwallstadt auf die Reise in die Ukraine. Foto: Ralf Hettler

Den Rettungswagen hat der RC Obernburg wieder mit Verbandsmaterial und Arzneimitteln im Wert von rund 7500 Euro beladen. So füllt sich der Stauraum mit allem, was für die Wunderstversorgung benötigt wird, wie Binden, Kompressen, Wundschnellverbänden, Rollenpflastern, Rettungsdecken, Spritzen, Kanülen, Kochsalzlösungen, Desinfektionsmitteln, Einmalhandschuhen und Infusionslösungen.

Die Feuerwehr in Bürgstadt spendete aus ihrem Lagerbestand ausgesondertes, umfangreiches Material für die Brandbekämpfung, wie eine Automatikdüse für Wasserwerfer, eine Fasspumpe, mehrere Feuerwehrbeile, Haltegurte, Helme und Helmlampen, eine Klappleiter, eine Krankentrage und vieles mehr.

Am Karfreitag startete David Forward zusammen mit dem rotarischen Governor aus South Carolina. Sie fuhren mit dem Rettungswagen direkt nach Lviv (Lemberg) in die Ukraine, wo sie den Rettungswagen persönlich an die Freunde des dortigen Rotary-Clubs übergeben. Hier kommt das Fahrzeug direkt zum Einsatz.

rah