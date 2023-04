Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Rot-Kreuz-Haus soll abgerissen werden: Faulbacher Gemeinderat für Neubau mit Wohneinheiten

Ortsentwicklung

Faulbach 10.04.2023 - 12:00 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Das Rot-Kreuz-Haus in Faulbach wird abgerissen. In einem Neubau sollen Wohnungen entstehen. Foto: Ludwig Haaf

Vorausgegangen waren viele Beratungen in den vergangenen Jahren und mehrere Ortsbegehungen, zuletzt am 16. März.

Peter Farrenkopf vom Ingenieurbüro Johann und Eck stellte je eine Planung für eine Sanierung des Gebäudes und einen Ersatzneubau vor. Den Umbau für drei Wohnungen mit insgesamt 200 Quadratmetern Wohnfläche hatte das Planungsbüro mit 810.000 Euro mit Aufzug beziehungsweise 720.000 Euro ohne Aufzug veranschlagt.

Drei Einheiten

In dem nun beschlossenen Neubau können ebenfalls drei Wohneinheiten mit zusammen 240 Quadratmetern Wohnfläche und insgesamt 1200 Kubikmetern umbautem Raum entstehen. Vorteilhaft ist dabei laut Ingenieurbüro, dass ein Neubau nicht durch bauliche Vorgaben eingeengt ist und keine unvorhergesehen Überraschungen auftreten. Dabei kommen circa 760.000 Euro Baukosten auf die Gemeinde zu. Zusätzliche Kosten von rund 80.000 Euro entstehen für den Abbruch des Altgebäudes und die Gestaltung der Außenanlage. Weitere Kosten für Architektenhonorar und Statiker sind noch nicht eingerechnet.

Der Neubau soll sich in der Optik an der baulichen Situation des Bestandsgebäudes orientieren. Entsprechende Elemente - wie etwa Fenstergröße vom Altbau und eine Erschließung der Wohnungen von der Hofseite - sind dafür vorgesehen. Der Durchgang von der Schulgasse zur Haaggasse bleibt erhalten. Auch eine separate Toilettenanlage wird im Bereich des Freigeländes an der Gebäuderückseite entstehen.

Noch nicht entschieden hat der Gemeinderat die Finanzierung der Baumaßnahme. Bei einer Förderung durch den kommunalen Wohnungsbau kann mit 30 Prozent Fördersumme gerechnet werden. Entscheidet sich die Gemeinde für eine Kreditaufnahme bei der Bayerischen Landesbodenkreditanstalt sind sogar 60 Prozent Förderung möglich.

Welche Variante letztlich gewählt wird, hängt auch vom Zeitpunkt des geplanten Neubaus des Kindergartens ab. Noch nicht entschieden ist außerdem, ob auf der Rückseite des Neubaus jeweils ein Balkon entstehen soll.

Auf Vorschlag aus dem Gemeinderat will die Gemeinde noch einen Versuch unternehmen, das bestehende Gebäude zu verkaufen. Dafür hat sich das Gremium eine Frist von zwei Monaten gesetzt. Sollte sich kein Interessent finden, wird das Altgebäude zeitnah abgerissen, damit die Gestaltung des Freigeländes bereits vor dem Neubau verwirklicht werden kann.

LUDWIG HAAF