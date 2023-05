Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Ross und Reiter auf Prozession: Gangolfsritt in Amorbach

Amorbach 15.05.2023 - 15:53 Uhr < 1 Min.

Gangolfsritt in Amorbach: Große und kleine Pferde machen sich auf den Weg von der alten Abtei zum Amorsbrunn.

Hoch zu Ross mit von der Partie war Bürgermeister Peter Schmitt, begleitet von Karl Weismantel in der Rolle des heiligen Gangolf. Mit "Großer Gott wir loben dich" setzte sich der Zug an der früheren Abtei unter lautem Hufegeklapper in Bewegung, vorneweg Feuerwehr und Stadtkapelle, gefolgt von einem Kreuzträger zu Pferd und fahnentragenden Ministranten. Auf den Rathauschef und den Heiligen-Darsteller folgten das Gespann der Geistlichkeit und die historische Postkutsche aus Walldürn sowie eine große Zahl von Pferden, Reitern und Gespannen. Hunderte von Zuschauern säumten den Prozessionsweg zur Amorsbrunner Kapelle, wo Mensch und Tier der Einzelsegen erteilt wurde.

Dieter Heilemann