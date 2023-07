Rosi Aulbach für Engagement um Laienmusik ausgezeichnet

Leidersbacherin erhält in München die Ehrenamtsmedaille

Leidersbach 24.07.2023 - 12:12 Uhr < 1 Min.

Rosi Aulbach erhält die Ehrenamtsmedaille von Markus Blume und Helmut Kaltenhauser (Musikrat). Foto: A. Gebert

»Laienmusik lebt vom Ehrenamt: Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren, sind die guten Seelen unserer Musikverbände und -vereine«, wird Kunstminister Markus Blume in der Mitteilung zitiert. »Durch ihren leidenschaftlichen Einsatz bringen sie ganz Bayern zum Erklingen. Mit der Ehrenamtsmedaille würdigen wir ihr vielfältiges Engagement und sagen Danke dafür.«

Multitalent in Sachen Musik

Rosi Aulbach aus Leidersbach »gilt in der regionalen Kulturszene als organisatorisches Multitalent«, heißt es in der Laudatio des Ministeriums. Sie verknüpfe in ihrer Heimatgemeinde Musik, Theater, Kinder- und Jugendchorarbeit geschickt und sei dort seit mehr als 35 Jahren bis heute als Regisseurin und Vorsitzende des Theatervereins aktiv. Daneben habe sich durch ihr persönliches Engagement und ihre Leidenschaft für das Chorsingen 1987 aus einem Schulchor der Singkreis Leidersbach entwickelt.

Seit der Gründung des Chores bis 1999 war Rosi Aulbach zudem Jugendreferentin im Maintal-Sängerbund, in dem sie verschiedene Aufgaben übernahm: Referentin zu den Themen Gründung und Führung von Kinder- und Jugendchören im Verein, Einführung und Entwicklung neuer konzertanter Auftrittsformen mit Gemeinschaftskonzerten, Chor und Choreographie, Einführung einer eigenen Rubrik für Kinder- und Jugendchöre in der Verbandszeitung, Organisation der Jugendchortage des Maintal-Sängerbundes. Darüber hinaus engagierte sich Rosi Aulbach im Bereich Chorjugend des Deutschen Chorverbands, so das Staatsministerium in seiner Würdigung.

bam