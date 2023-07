Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Rosenbergweg nach Röllfeld wird gebaut

Großheubach wird rund 360.000 Euro beisteuern

Großheubach 12.07.2023 - 15:19 Uhr < 1 Min.

Soll in den Großheubacher Weinbergslagen (Foto) am Bischofsberg parallel zur Staatsstraße Richtung Röllfeld der viel diskutierte Rosenbergweg gebaut/ausgebaut werden oder nicht? Diese Frage beschäftigt Gemeinderäte, Winzer und Bürger seit langem. Aufwertung der Steillagen und gesteigertem Nutzwert steht die Kostenfrage gegenüber.

Im Hintergrund schwelte über viele Jahre ein Interessenskonflikt zwischen den Befürwortern des Weges und denjenigen, denen die Kosten zu hoch waren. Die Befürworter verwiesen auf den Nutzen dieses Wirtschaftswegs nicht nur für die Winzer, sondern auch für Wanderer und Touristen. Dagegen sprachen für viele die - trotz Förderung - noch relativ hohen Kosten, auch im Hinblick auf andere Pflichtaufgaben der Gemeinde, den Sanierungsstau bei Ortsstraßen sowie die ohnehin hohen Schulden und knappe Gemeindekasse. Zuletzt drängte die Zeit, denn Fördermöglichkeiten wurden geringer, die Baukosten stiegen. Deswegen hieß es für die Befürworter: jetzt oder nie.

Bürgermeister Gernot Winter stellte die Daten und Fakten und der verschiedenen Wegvarianten vor. Der gefasste Beschluss bedeutet nun die grundsätzliche Zustimmung zur Realisierung eines vier Meter breiten Grünwegsin. Die Kosten sollen bei etwa 1,36 Millionen Euro liegen, wobei aufgrund der zu erwartenden Förderung die Gemeinde schätzungsweise 360.000 Euro zu schultern hat. Der Beschluss beinhaltet auch den Auftrag an den Bürgermeister, mit dem Amt für Ländliche Entwicklung in Verbindung zu treten, um auf eine höherwertige Variante des Rosenbergweges hinzuwirken, unter anderem in größerer Breite und mit anderer Beschaffenheit. Dabei soll aber der Anteil der Gemeinde die genannten 360.000 Euro nicht überschreiten.

mab