Rosemarie Koch feiert 45 Jahre "Nähkästchen" mit einem Benefizfest am Samstag

Wenn sie er­zählt, trägt Ro­se­ma­rie Koch aus El­sen­feld ihr Herz auf der Zun­ge. Sie ist über­zeug­te Chris­tin und be­st­rebt, Men­schen in den ärms­ten Re­gio­nen der Welt zu hel­fen. In dem als ge­mein­nüt­zig an­er­kann­ten Ve­r­ein »Nächs­ten­lie­be« sam­melt sie Geld- und Sach­spen­den und or­ga­ni­siert Hilfs­trans­por­te. Seit 45 Jah­ren be­t­reibt sie das Fach­ge­schäft »Näh­käst­chen Koch« in El­sen­feld. Ge­fei­ert wird der Jah­res­tag am Sams­tag, 9. Sep­tem­ber, ab 11 Uhr in der Ma­ri­en­stra­ße 26. Der Rei­n­er­lös die­ser Be­ne­fiz­ver­an­stal­tung kommt dem Ve­r­ein zu­gu­te.