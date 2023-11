Röllbacher Rat beschließt Einführung einer Bürger-App

Der Röllbacher Gemeinderat beschäftigte sich in seiner Sitzung am Montag noch mit folgenden Themen:

Brennholzpreise: Es stand eine Anpassung der Brennholzpreise (Buche) zur Diskussion. Der Gemeinderat beschloss allerdings einstimmig, die Brennholzpreise beim Langholz mit 55 Euro pro Festmeter und beim Sterholz bei 80 Euro pro Raummeter zu belassen. Umsatzsteuer bereits mit eingerechnet. Damit entsprechen die Preise weiterhin der im März 2023 beschlossenen Änderung, bei der die Preise für das Langholz von 50 auf 55 Euro und für das Sterholz von 60 auf 80 Euro angehoben wurden.

Regionalbudget: Die Kommunale Allianz Spessartkraft sowie das bayerische Staatsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten wird 2024 wieder ein sogenanntes Regionalbudget, mit dem Kleinprojekte mit bis zu 10.000 Euro gefördert werden können, zur Verfügung stellen. Bürgermeister Michael Schwing begrüßte diese Möglichkeit, da dadurch Projekte, die ohnehin hätten umgesetzt werden sollen, einen Zuschuss erhielten. Die Gemeinde möchte auch 2024 diese Option nutzen, eine Arbeitsgruppe soll nun geeignete Vorschläge für ein Röllbacher Projekt zur Einreichung ausarbeiten, die dann zunächst dem Gemeinderat vorgestellt werden.

Personal-Karussell: Da der bisherige Mönchberger Bürgermeister Thomas Zöller in den Bayerischen Landtag gewählt wurde, gibt er damit nicht nur sein Mandat für die Bürgermeisterposition ab, sondern auch seine Position als Vorsitzender der Verwaltungsgemeinschaft Mönchberg (Mitglieder: Mönchberg mit Ortsteil Schmachtenberg und Röllbach), die auch eigene Sitzungen hat und deren Vorsitz an das Bürgermeisteramt geknüpft war. Bis zur Neuwahl in Möchberg übernimmt der zweite Bürgermeister Eberhard Heider die Geschicke von Röllbachs Nachbarkommune. Heider war allerdings bisher nicht Mitglied der VG-Versammlung, weshalb er dort nun auch weder den (zwischenzeitlichen) Vorsitz oder die Stellvertreterposition einnimmt. Deshalb ist derzeit Röllbachs Bürgermeister Michael Schwing kommissarisch Vorsitzender der VG, bisher war er stellvertretender Vorsitzender. Die Stellvertreterrolle hat nun aktuell Wolfgang Stanger (für die BBM-Fraktion im Mönchberger Gemeinderat und die der VG-Versammlung) inne. Die Sache sei etwas komplizierter als sie zunächst erscheine, stellte Schwing fest.

Zaunbau: Der Gemeinderat nahm die einstimmig die Entscheidung zum Antrag auf eine isolierte Befreiung zwecks Errichtung eines Doppelstabmatten-Zaunes in der Straße Am Opersgraben zur Kenntnis. Es handelt sich üblicherweise bei (Stütz-) Mauern und Einfriedungen sowie Sichtschutzzäunen und Terrassentrennwänden mit einer Höhe bis zu zwei Meter um verfahrensfreie Vorhaben. Hier war eine Abweichung von den Festsetzungen des Bebauungsplanes gegeben. Da aber sowohl alle Nachbarn per Unterschrift ihr Einverständnis gaben und auch die Verwaltung keine größeren Probleme sah, darf das Projekt umgesetzt werden.

Zustimmungen trotz Abweichungen: Für den Neubau eine Einfamilienwohnhauses mit Carport und Schuppen Am Bangert gab es einstimmig grünes Licht. Hier weichen Baugrenzen, die Breite von quergestellten Giebeln sowie der seitliche Abstand von quergestellten Giebeln zur Giebelwand von den gültigen Festsetzungen ab. Die Unterschriften der Nachbarn waren nicht vollständig. Letztendlich wurde die Zustimmung aber damit begründet, dass zum einen die Baugrenzen nur vom Carport, nicht aber vom Haupthaus, überschritten werden und in Sachen Giebel in der Umgebung bereits ein Bauvorhaben genehmigt wurde, welches in diesem Punkt ebenfalls von den Festsetzungen abweicht. Dazu spielte auch die Tatsache, dass es sich um ein Fertighaus handelt, eine Rolle: Eine Anpassung der Außenhülle wäre wirtschaftlich nicht vertretbar, hieß es.

Erneute Zustimmung: Auch für den Neubau eines Dreifamilienwohnhauses mit Carport in der Frühlingstraße gab es einen einstimmigen - rückwirkenden - Beschluss. Hiermit wurde eine Befreiung zur Überschreitung der hinteren Baugrenzen, der maximalem Anzahl der Wohnungen sowie der Abstandsflächen zur Frühlingsstraße erteilt. Das Vorhaben wurde bereits 2018 genehmigt und verwirklicht. Mit den Bauantrag mit Eingang vom 26. September 2023 handelt es sich um eine vom Miltenberger Landratsamt gewünschte Tekturänderung: Eine Vermessung stellte fest, dass das Gebäude um 25 Zentimeter versetzt erstellt wurde, weshalb der Gemeinderat nun aufgefordert war, zu prüfen, ob das gemeindliche Einvernehmen zum 2018 bereits genehmigten Bauvorhaben weiterhin besteht. Die Abweichung von 25 Zentimetern erschienen Verwaltung und Gemeinderat zu gering als dass es nun einer Ablehnung bedürfe. Zumal festgestellt wurde, dass mit dem Gebäude auch dringend benötigter Wohnraum geschaffen worden sei.

Asphaltierungsarbeiten: Der Bürgermeister informierte, dass der Grüngutplatz im November 2023 asphaltiert werden soll. Weitere Asphaltierungsarbeiten sollen demnächst auch am Weg zum Aussiedlerhof Richtung Klotzenhof Großheubach und am Radweg Richtung Röllfeld erfolgen.