Röllbach wird Mitglied im Tourismusverband

Gemeinderat: Zusammenarbeit künftig auch beim Thema Fremdenverkehr

Röllbach 19.05.2023 - 16:49 Uhr 1 Min.

Wie Bürgermeister Michael Schwing mitteilte, sei die Kommune bisher noch ein »weißer Fleck« auf der Karte der Verbandsmitglieder gewesen, dies sollte nun geändert werden.

Bereits in der Sitzung des Gemeinderates am 12. September 2022 wurde der Tourismusverband Spessart-Mainland vorgestellt. Seinerzeit habe sich der Röllbacher Gemeinderat noch nicht entscheiden wollen, vielmehr wurde Beratung über einen Beitritt in dieses Jahr vertagt, für den es nun Grünes Licht gab.

Ein weiterer Zusammenschluss, dem die Gemeinde bereits seit längerer Zeit angehört, ist die Kommunale Allianz Spessartkraft. Dem Gemeinderat lagen Ergebnisse und Informationen aus der Lenkungsgruppensitzung der Allianz vom 20. April in der Elsavahalle in Eschau vor.

Beim Prozess der Fortschreibung des Integrierten Ländlichen Entwicklungskonzeptes habe sich herauskristallisiert, dass die Zusammenarbeit der Kommunen im Bereich der Wasserversorgung ein wichtiges Thema sei. Es gebe, so heißt es, diverse Handlungsmöglichkeiten für die Mitgliedskommunen, den Wasserbedarf zu senken, darunter Sanierung des Leitungsnetzes, aber auch Sensibilisierung der Bürger für den sparsamen Wasserverbrauch.

Damit hier eine Zusammenarbeit funktionieren kann, müssen die Mitgliedskommunen wie Röllbach eine Grundlage schaffen, Stärken, Schwächen und Ziele in der Wasserversorgung aufzeigen. Ein daraus folgendes Sanierungs- und Strukturierungskonzept könne vom Wasserwirtschaftsamt gefördert werden. Darüber hinaus wurde auf die Ausbildungsbörse auf der Webseite der Allianz hingewiesen. Unternehmen dürften, so die Information, dort kostenfrei Ausbildungsplätze inserieren.

Ebenfalls wurde bekannt gemacht, dass die Förderprogramme zur Innenentwicklung der Kommunen im September 2023 auslaufen. Die Mitglieder der Lenkungsgruppe haben das Anliegen, über eine Fortsetzung oder Neuauflage des Semesterprogramms zu diskutieren. In den vorliegenden Unterlagen wird darauf hingewiesen, dass eventuell ein neuer Schwerpunkt gesetzt werden soll, beispielsweise das Thema »Entsiegelung von Flächen«. Dies soll zuerst in den Gemeinderäten der Mitgliedskommunen diskutiert werden.

