Rockiger Familiensommerabend in Mönchberg

1600 Musikfans genießen Bands und einmalige Stimmung im Spessartbad

Mönchberg 20.08.2023 - 12:20 Uhr 2 Min.

Viktoria Scheikin 24 aus Eschau Ich finde die Veranstaltung geil weil sie auch für den Erhalt vom Schwimmbad ist und ich selbst hier auch gerne zum Schwimmen komme. Ich mag Musik besonders Live Musik, daher finde ich die Kombi Super etwas lokales zu Unterstützen und gute Musik zuhören. Ich finde die Musikauswahl sehr cool. weil Abwechselnd und für jeden etwas dabei. Luisa Waldschmitt 26 aus Mönchberg Die Veranstaltung ist Klasse, gute Musik, nette Menschen, die Atmossphäre ist klasse es macht hier einfach Spaß. Die Musik ist super, du hast zwei Unterschiedliche Bühnen für jeden Geschmack ist etwas dabei. Ich bin seid mindestens 10 - 15 Jahren jedes Jahr da weil ich Veranstaltung einfach klasse Finde. Katharina Gunkel 27 aus Miltenberg Ich bin heute zum ersten mal auf Rock im Bad, da ich erst letztes Jahr nach Miltenberg gezogen bin. Durch meinen Freundeskreis war es eine Pflichtveranstatung hierher zu kommen. Als ich hörtet das Jupter Jones spielt ewr ich komplett überzuegt hierher kommen zu müssen, ich kenne die Band noch aus meiner Jugendzeit als Echo Gewinner. Jupiter Jones Jupiter Jones Rock im Bad 2023 1 Michael Fleißner 39 aus Großheubach Das Besondere an diesere Veranstaltung ist das Flair, im Schwimmbadgelände ist gut zu feiern. Ich finde die Muskauwahl toll, hier gibt es viele gute Musiker. Ich komme gerne zum Rock im Bad, ich bin zum zweiten mal da und komme gerne wieder. Gute Stimmung bei Pronther bei Rock im Bad Die Miltenberger Band Pronther bei Rock im Bad sie Spielt: German Groove Metal. Abendstimmung beim Rockfestival in Mönchberg.

Die seit vielen Jahren gut besuchte Veranstaltung ist kein klassisches Rockfestival, sondern eher ein musikalischer Familienabend. Festivalbesucher, die in den Anfangsjahren mit ihrer Clique zum Abfeiern kamen, kommen jetzt mit Kind und Kegel und genießen einen Familiensommerabend im Schwimmbad mit einer bunten Musikauswahl.

Auch an diesem Freitag feierten Junge und Junggebliebene zusammen. Als die ersten jüngeren Fans vor der Bühne tanzten und rockten, saßen weiter hinten Familie zusammen auf der Picknickdecke und genossen den herrlichen Sonnenuntergang und lauschten der Musik.

Gefühlvolle Songs unplugged

Die Bands des Abends hatten die Rock-im-Bad-Macher gut ausgewählt, wie die Besucher bestätigten: »Abwechslungsreich« oder »für jeden etwas dabei« lauteten die Kommentare. Als erste Gruppe für gute Stimmung sorgte auf der Hauptbühne das Aschaffenburger Trio Steven Cole mit einem Musikmix aus Indie und Pop mit Einflüssen von Folk, Surf und Pop Punk. Danach bot Mimose - mit richtigem Namen Julia Röster - auf der Unplugged-Bühne gefühlvolle eigene Songs mit deutschen Text im zarten Popsound.

Auf der Hauptbühne rockte dann die Miltenberger Band Pronther mit German Groove Metal das Publikum. Zum Sonnenuntergang sorgte John Grey mit seinen gefühlvollen Songs über die Liebe, Natur, das Surfen und Erwachsenwerden für die passende Stimmung in diesem Moment. Indie und Punk bot mit Einbruch der Dunkelheit die Band Moltke und Mörike. Der aus Jamaika stammende Künstler Roughhouse brachte auf der Unplugged-Bühne seine besondere Mischung aus Reggae, Soul und Rythm and Blues nach Mönchberg. Kurz vor 23 Uhr wechselte die Besuchermasse zurück zur Hauptbühne, um sich die besten Plätze für Jupiter Jones zu sichern. Mit kurzer Verspätung ging es dann los. Jupiter Jones, die Echo-Gewinner aus 2012 begeisterten bei ihrem knapp 90-minütigen Auftritt die 1600 Besucher. Das Finale des Festivalabends gehörte dann Dead Energy, die all Tanz- und Feierwütigen abholten und die Nacht zum Tage machten.

Für einen reibungslosen Abend sorgten im Hintergrund 150 freiwillige Helfer. Der Erlös der Veranstaltung geht zu Gunsten des Erhalts und Ausbaus des Mönchberger Freibades.

DOMINIK PAGIO

