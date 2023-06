Rockige Tribute-Bands und Urban Priol bei »Bike & Kultur« in Großheubach

Konzerte und Kabarett

Großheubach 06.06.2023 - 14:59 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Heiße Motorräder, Kabarett und Rockmusik gibt es wieder auf der Chicken Ranch. Die Veranstaltungsreihe "Bike & Kultur" findet am 16., 17. , 18. und 21. Juni auf der Geflügelfarm Repp im Auweg Großheubach statt. Der Aschaffenburger Kabarettist Urban Priol rundet am Mittwoch, 21. Juni, mit seinem programm »Im Fluss« die diesjährigen Veranstaltungen der Reihe »Bike & Kultur« auf der Großheubacher Geflügelfarm ab. Archivfoto: Björn Friedrich

Los geht es am Freitagabend, 16. Juni, mit der Band Linkin Revolution, einer Tributeband aus Italien. Sie spielen Songs aus allen Alben der Band Linkin Park nach und versprechen eine kraftvolle und spektakuläre Show.

Motorradmarkt und Classic Rock

Am Samstag, 17. Juni, können Besucher tagsüber kostenlos über das Veranstaltungsgelände schlendern. Dort gibt es die neuesten Harley-Davidson-Modelle, Harley-Bekleidung und einige Händler, die in Angebot ausstellen. Interessierte können mit den Motorrädern Probe fahren. Am Abend gibt es wieder Rockmusik. Gleich zwei Tributebands werden auftreten. New Jersey, eine Jon-Bon-Jovi-Tribute-Band mit einem Sänger, der Bon Jovi nicht nur verblüffend ähnlichsieht, sondern exakt so singt wie er. Man könnte wirklich denken, der echte Bon Jovi steht auf der Bühne. Eine große Show darf man von Queen-Legend, einer Queen-Tribute-Band, erwarten. Sie eifern dem großen Vorbild Queen und ihrem Sänger Freddy Mercury nach. Sie bewerben ihre Show als eine der erfolgreichsten Queen-Shows Europas.

Am Sonntag, 18. Juni, findet der eigentliche »Chicken-Run« statt. Diese Veranstaltung, bei der es immer rappelvoll ist, gibt es schon über 15 Jahre lang. An diesem Tag treffen sich Biker aus ganz Deutschland im Auweg, um sich auszutauschen und bei Bratwurst und Co. Musik zu hören.

Nach dem Wochenende wird das Ausstellungsgelände geräumt, nur die Bühne, Bestuhlung und Essens- und Getränkestände bleiben extra für den Aschaffenburger Kabarettisten Urban Priol stehen, der am Mittwoch, 21. Juni, mit seinem Programm »Im Fluss« auf der Geflügelfarm auftreten wird.

Zu allen Veranstaltungen ist Einlass um 18 Uhr, Beginn der Konzerte und des Kabarettabends ist jeweils um 20 Uhr.

Tickets gibt es bei Repps Geflügelfarm, in den Main-Echo-Geschäftsstellen, bei Reservix, Eventim und allen bekannten Vorverkaufsstellen.

anke