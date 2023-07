Rockige Klänge bei 100-Jahr-Feier im Spessartdom

Mitreißendes Konzert mit Trio Saite Eins und dem Heartchor zum Kirchenjubiläum in Sommerau - Beifallspfiffe und Applaus

Eschau 18.07.2023 - 13:58 Uhr 1 Min.

Die Sängerinnen und Sänger des Ensembles Heartchor überzeugen mit engagiertem Chorgesang. Der Sommerauer »Bub« Thomas Bopp zaubert als Teil des brillantem Trios Saite Eins ein Klangerlebnis der besonderen Art in die katholische Pfarrkirche in Sommerau.

Viele Sommerauer waren gekommen, um ihren »Bub« Thomas Bopp zu erleben. Der Musiker und Vocalcoach stammt aus dem Spessartort und ließ die Konzertbesucher seine Verbundenheit zur alten Heimat auch spüren. In der Pause wurden Hände geschüttelt und Pläuschchen gehalten.

Thomas Bopp war mit Kamilla Bush (Violine) und Ole Lintschnig (Gitarre) gekommen. Er sang mit Leidenschaft und Stimmgewalt, seine beiden Begleiter überzeugten durch Performance und hohe künstlerische Leistung. Der Name des Trios »Saite Eins« ist offensichtlich Programm. Gitarre und Violine waren die Repräsentanten der Saite, Thoma Bopp machte mit Gesang, berührenden Texten wie »Du bist mein ganzes Herz« oder »Du fängst mich ein«, aber auch fetzigen Rocktiteln wie »With or without You« und »You're the Voice« den Auftritt zu einer runden Sache. Perfektioniert wurde das Ganze durch Violinensoli bis in die höchsten Lagen und durch fingerfertige, voller Hingabe gezupfte Intros des Gitarristen.

Spürbare Freude am Gesang

Bereichert wurde das Konzert durch das Ensemble HeartChor aus der Wetterau. Wie am Sonntagabend bekannt wurde, hatten sich Thomas Bopp und die Formation im Rahmen einer Konzertvorbereitung kennen und schätzen gelernt. Die vornehmlich weiblichen Chormitglieder, unterstützt von zwei Männerstimmen, wurden von Dirigent Dennis Korn am E-Piano begleitet. Er komponiert und arrangiert, produziert und tritt selbst als Barpianist auf. Am Sonntag gelang es ihm, die Freude am Chorgesang an die vornehmlich jungen Sänger und Sängerinnen zu übertragen, die wiederum das Publikum bei ihrer Begeisterung mitnahmen.

Die Arrangements bekannter Lieder aus der Rock- und Popszene waren außergewöhnlich, sowohl die Beiträge des Trios »Saite Eins« als auch die des Heartchors. Toll arrangiert war der Oldie »Somebody to Love«, der von beiden Gruppen gesungen wurde, wobei der Heartchor das Intro übernahm und dem Rhythmus mit Klatschen eine bunte Klangfarbe verlieh. Abschließend hielt es die Konzertbesucher nicht mehr auf den Kirchenbänken. Sie klatschen zum Rhythmus, honorierten mit Beifallspfiffen und frenetischem Applaus die Beiträge.

Ein besonderes Konzert zu einem besonderen Jubiläum! Schön, dass die Veranstalter auch mit Speis' und Trank für die Bewirtung der Besucher gesorgt haben und Pfarrer Franz Leipold mit launigen Worten in den Konzertabend einführte. Klasse!