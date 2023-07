Rock 'n' Roll ohne Hexenschuss

»Lucille's Lumbago« beim Obernburger Waldspektakel

Obernburg 04.07.2023 - 13:36 Uhr 2 Min.

Optisch und akustisch ließ "Lucille's Lumbango" am Waldhaus die 50er und 60er Jahre wiederaufleben.

»Hello, good lookin' thing« - die Begrüßung der temperamentvollen Sängerin durch ihre Kollegen auf der Bühne wirkt gleich viel authentischer, wenn man weiß, dass es sich dabei um einen Songtext von Jerry Lee Lewis handelt. Vermutlich waren sich schnell alle Besucher des Konzerts einig, dass der Abend mit »Chrisi« gleich noch mehr Fahrt aufnahm.

Musik für schwungvolle Tänze

Instrumente und Kleidung aller Akteure passten in die Tanztempels und Clubs der USA in den 50er und frühen 60er und man ahnte schnell warum »Lucille's Lumbago« in den rund 30 Jahren ihres Bestehens längst mehr als eine Coverband von vielen geworden ist. Auftritte vom »Sommerrausch« über das Aschaffenburger Stadtfest, das Konzert im Nilkheimer Park bis eben am Samstag am Obernburger Waldhaus beweisen, die Band hat längst einen guten Namen und ihre treuen Fans.

Die Songs und Hits, die in den gut zwei Stunden zu hören waren und schon nach wenigen Minuten die ersten Tänzerinnen und Tänzer auf die »Ökotanzfläche« des Waldhauses lockten, waren meist Rock'n Roll-»Klassiker«. Da gab es den Hit der Crystals »Doo Ron Ron«, aus den frühen 60ern, genau wie »The Loco-Motion«. Der Schwung der Cover Band mit ganz authentischem Sound ließ ahnen, warum es der Titel in die Rolling-Stone-Liste der 500 besten Songs aller Zeiten geschafft hat.

Auch neuere Gute-Laune-Songs

Auf der Bühne nahm es das »Gruppenbild mit sechs Männern und einer Dame« glücklicherweise mit der Auswahl der Titel nicht gar so ernst. Auch »Schickeria« der Spider Murphy Gang war zu hören und wurde bejubelt, oder das »Marie, Marie« von Shakin' Stevens aus dem Jahr 1980 - und gestört hat das niemanden, im Gegenteil. Der Popsong »Lucky Lips«, durch Cliff Richards 1963 zum Welthit avanciert, wurde von Zuhörern mitgesummt oder mitgesungen und so mancher wählte dabei die deutsche Version des Gus Backus »Rote Lippen soll man küssen« - oder sollte das Cliff Richards Ausflug in die deutsche Sprache gewesen sein?

Konzerte mit bester Laune auf und vor der Bühne lange nachzuerzählen ist dröge - man muss sie miterleben. Deshalb nur noch kurz: Vor der Pause heizte »Lucille's Lumbago« den Zuhörern mit ihrer schwungvollen Version des »That'll be the day« so ein, dass man weder Buddy Holly, Everly Brothers noch Linda Ronstadt wirklich vermisste, und gleich nach der Pause wurde die Einladung der Band vom Untermain bejubelt »Be my guest tonight«.

Eine gute Idee der Organisatoren: Als Scharnier zwischen anspruchsvollem politischem Kabarett eines Max Uthoff und bewährter Comedy eines Bodo Bach, die nie unter die Gürtellinie rutscht, war Rock 'n' Roll genau das Richtige - ohne Hexenschuss, aber mit Lucille's Lumbago.

Heinz Linduschka

Hintergrund: Bandmitglieder Die Besetzung von Lucille's Lumbago beim Waldspektakel am Obernburger Waldhaus: Christina Daus (Gesang), Alexander Rauh (Gesang), Frank Niemert ( Saxofon und Background), Stephan )Gruza (Schlagzeug und Background), Thorsten Straub (Gitarre), Matthias Christ (Klavier) und Bernhard Kraft (Kontrabass). hlin