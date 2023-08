Kleinwallstädter Mundartdichterin Rita Lebert mit 96 Jahren gestorben

Nachruf

Kleinwallstadt 23.08.2023 - 14:38 Uhr 2 Min.

Mit 96 Jahren gestorben: Rita Lebert, Mundartdichterin aus Kleinwallstadt.

Rita wurde am 24. Juli 1927 geboren. Ihre Eltern Eugen und Barbara Lebert hatten in der Ankergasse in Kleinwallstadt eine Landwirtschaft und bauten vor allem Obst an. Sie hatte noch eine ältere Schwester, die als Baby schwer erkrankte und deshalb bei ihrem Onkel, einem Pfarrer, aufwuchs – sie wurde später Ärztin. Rita wurde 1933 eingeschult und blieb nach der Schulzeit auf Bitten des Vaters in der Landwirtschaft. Sie besuchte die Hauswirtschafts-Internatsschule und auch die Landwirtschaftsschule. Praktikantenstellen in der Umgebung folgten.

1955 heiratete sie Leo Lebert aus Niedernberg, der in der Glanzstoff arbeitete. Sechs Kinder, acht Enkelkinder und vier Urenkel sind ihre Nachkommen. Ritas Ehemann kam als 17-Jähriger in den Krieg und kehrte im Dezember 1949 nach sechsjähriger russischer Gefangenschaft zurück. Rita kümmerte sich trotz der sechs Kinder zusammen mit ihrem Vater, der 1975 starb, um den Obstbaubetrieb. Seit dem Tod ihres Ehemanns Leo im Jahre 2003 war sie Witwe.

Erinnerungen veröffentlicht

Rita Lebert wird nicht nur den engagierten Frauen rund um Hannelore Kreuzer in der Nachbarschaftshilfe des Ortes fehlen. Mit ihr starb eine Zeitzeugin, von der jüngere »Wällster« aus erster Hand erfahren konnten, wie es in früheren Zeiten im Ort zuging. Aber auch in den letzten Jahren, als sie schon mit mehr als 93 Jahren wach und konzentriert über die Pandemie und ihre Folgen für den Alltag der Menschen sprach, hörte man ihr gerne zu.

Dass für Rita Lebert – neben dem Radfahren und der Liebe zum Volkstanz – die Weitergabe und Pflege des Dialekts ihre große Leidenschaft war, weiß man spätestens seit ihren Lesungen von selbst geschriebenen Gedichten in Kleinwallstadt und seitdem sie vor rund 20 Jahren im Eigenverlag den Band »Im Kloawällschder Dialekt gebabbelt« herausgegeben hat.

Auf 290 Seiten schrieb Lebert darin Anekdoten und Erinnerungen nieder und sorgte mit einer eindrucksvollen Liste von Ausdrücken dafür, dass viele Mundartbezeichnungen nicht in Vergessenheit geraten. Sie wusste genau, dass man in einer globalisierten Welt ohne die heimatlichen Wurzeln sehr schnell die Erdung verliert und orientierungslos werden kann – auch wenn sie das im Dialekt viel natürlicher und überzeugender formuliert hätte.

Bescheidene Zeitzeugin

Wie bescheiden Rita Lebert war, wie klar sie dachte und urteilte, durfte der Autor dieser Zeilen selbst vor einigen Jahren erleben, als er sie auf Bitten der Redaktion fragte, ob sie sich als Zeitzeugin zu zwei oder drei konkreten politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen äußern wolle: »Da gibt's andere, die das besser können und mehr dazu zu sagen haben«, lehnte sie ab – und fügte freundlich hinzu: »Das hat nichts mit Ihnen zu tun, ich lese Ihre Artikel ganz gern.« Bescheiden reagierte sie auch 2012, als sie für den bayerischen Preis »Reife Leistung« nominiert und nach München einladen wurde.