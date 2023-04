An Sportanlagen in Großheubach muss einiges saniert werden

Veral­te­te Turn­ge­rä­te, Um­stel­lung auf LED-Leuch­ten, Schä­den an der 100-Me­ter-Bahn und ma­ro­de Fall­schutz­plat­ten an der Weit­sprung­an­la­ge: In der al­ten Großh­eu­ba­cher Schul­turn­hal­le so­wie an den Spor­t­au­ßen­an­la­gen des Ge­bäu­des, der Grund- und Mit­tel­schu­le und der Gui­do-Krat­sch­mer-Hal­le gibt es ei­ni­ges zu sa­nie­ren und zu er­neu­ern. Der Bau- und Um­welt­aus­schuss mach­te sich am Di­ens­ta­gnach­mit­tag vor Ort ein Bild.