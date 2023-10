Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Richtfest am Eschauer Kindergarten gefeiert

Eröffnung für Herbst 2024 geplant

Eschau 08.10.2023 - 12:53 Uhr < 1 Min.

Am Donnerstag wurde am Neubau Kindergarten Richtfest gefeiert. Bis Herbst 2024 sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein und die Kinder einziehen.

Bürgermeister Gerhard Rüth (CSU) betonte in seiner Ansprache, dass die Bereitstellung von ausreichend Kinderbetreuungsplätzen zu den Pflichtaufgaben der Kommunen gehöre. Dieser Aufgabe habe sich der Markt Eschau in den vergangenen Jahren verantwortungsvoll gestellt und schnell und verantwortungsbewusst auf ständig neue, sich verändernde Anforderungen reagiert und Vieles verwirklicht. Der Gemeinderat hatte die Kindertageseinrichtung mit 136 Betreuungsplätzen am 22. März 2021 beschlossen. Geplant sind drei Kinderkrippengruppen für Kinder bis zu drei Jahren und vier Kindergartengruppen für Kinder bis zu sechs Jahren.

2,7 Millionen Euro vom Staat

Laut Bürgermeister musste die Verwaltung fünf besondere Herausforderungen bewältigen. Da der Markt Eschau kein Grundstückseigentümer war, musste die gesamte Fläche erworben werden. Für das Baugelände mussten ein Bebauungsplan und ein Verkehrskonzept entwickelt werden. Außerdem mussten die Baugenehmigung und zur Mitfinanzierung der Maßnahme staatliche Fördermittel beantragt werden. Die geschätzten Gesamtkosten betragen 7,4 Millionen Euro, wobei die Gemeinde mit einer Zuwendung von 2,7 Millionen Euro rechnen kann, was einem Fördersatz von 58 Prozent der zuwendungsfähigen Kosten entspricht. Damit verbleibt ein Eigenanteil von 4,7 Millionen Euro bei der Gemeinde.

Peter Farrenkopf vom Architekturbüro Johann und Eck (Bürgstadt) sagte, dass er trotz Anlaufschwierigkeiten wegen eines unerwarteten Wassereinbruchs, Fachkräftemangel, Preissteigerungen und Inflation optimistisch sei, dass der neue Kindergarten im Herbst 2024 mit Leben gefüllt werde. Das Gebäude werde technisch und nachhaltig den heutigen Anforderungen gerecht.

Den Richtspruch hielt Zimmermann Olaf Draheim von der Firma Klement aus Niedernberg. Die Kinder des Kindergartens Abenteuerland sangen das Lied »Wer ein Haus bauen will, der braucht Steine«.

