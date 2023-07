Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Richtfest am »Ehre-Haus« gefeiert

Ortsentwicklung: Leuchtturmprojekt für Gemeinde Eschau - Kosten 1,8 Millionen Euro - Zuschuss 90 Prozent

Eschau 30.07.2023 - 12:47 Uhr 1 Min.

Am Freitag wurde am Eschauer Haus für Begegnung und regionale Entwicklung Richtfest gefeiert. Foto: Martin Roos

Bürgermeister Gerhard Rüth (CSU) betonte in seiner Ansprache, dass das sowohl aus städtebaulicher als auch aus denkmalpflegerischer Sicht anspruchsvolles Bauprojekt einen wichtigen Meilenstein erreicht habe.

Rüth erinnerte an die Historie des Gebäudes. Der Gemeinderat hatte im November 2019 die Entscheidung für das Vorhaben getroffen. Die erste Kostenschätzung von Ortsplaner Rainer Tropp (Aschaffenburg) aus dem Jahr 2018 lag bei 929.400 Euro. Im Dezember 2020 stellte Architekt Michael Oefelein eine aktualisierte Kostenberechnung in Höhe von 1,54 Millionen Euro vor. Inzwischen sind die Gesamtkosten auf 1,8 Millionen Euro angestiegen.

Der Bürgermeister sprach von einem »innovativen Leuchtturmprojekt«, das für die Gemeinde nur durch die Kooperation mit dem Amt für Ländliche Entwicklung Unterfranken, Würzburg (ALE) und dem Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, Bad Neustadt (AELF) finanziell zu stemmen ist. Nachdem eine Förderzusage von 90 Prozent vorlag (Leader in Eler, AELF Bad Neustadt 767.000 Euro, ALE Unterfranken Würzburg 816.000 Euro, Bayerisches Landesamt für Denkmalspflege 10.000 Euro, und Bayerische Landesstiftung 33.000 Euro) beschloss der Gemeinderat einstimmig die Umsetzung des Projektes. Beim Markt Eschau verbleibt nun noch ein Eigenanteil von 180.000 Euro.

Rüth hob das konstruktive und faire Miteinander aller Beteiligten auf der Baustelle hervor. Bis Ende Juni 2024 soll das Vorhaben abgeschlossen sein. Dann wird die Geschäftsstelle der LAG Mainviereck ihren Sitz von Großwallstadt nach Eschau verlegen. Neben der Geschäftsstelle des Vereins Burgenlandschaft wird damit eine weitere bedeutende Einrichtung der Regionalentwicklung ihren Sitz in Eschau haben.

Rüth sagte, der Ortsmittelpunkt von Eschau werde derzeit positiv weiterentwickelt. Dieses Leuchtturmprojekt habe Pilotcharakter für Bayern. Am Ende richtete der Bürgermeister noch einen Appell an die Regierung in Berlin, die geplanten Kürzungen bei der Gemeinschaftsaufgabe »Agrarstrukturschutz« zu unterlassen. Dies hätte sonst dramatische Auswirkungen auf wichtige Förderprogramme für die Kommunen und den ländlichen Raum.

Projektleiter Michael Öfelein vom Architekturbüro Schuler, Schickling, Rössel (Großostheim) sagte, dass elf Firmen, fünf Fachplaner und vier Förderstellen am Projekt beteiligt. Laut Öfelein werden die Baukosten eingehalten. Den Richtspruch hielt Zimmermann Derek Stehwin von der Firma Holzbau Stenger und Leidig (Aschaffenburg).

ro