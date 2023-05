Richelbacher bauen auf für großes Jubiläumsfest vom 16. bis 18. Juni

Vorbereitungen für 875-Jahr-Feier laufen

Neunkirchen 22.05.2023 - 13:49 Uhr < 1 Min.

Der Aufbau zur 875-Jahr-Feier in Richelbach Mitte Juni hat begonnen: Fleißige Helfer zimmern die "Dorfschänke Essen" zusammen.

Gut ein Dutzend Personen waren am Freitag unter anderem damit beschäftigt, neben dem Brunnen in der Ortsdurchfahrt die »Dorfschänke Essen« für das bevorstehende Ereignis zu errichten. An allen Ecken und Enden wurde fleißig gebaut und geschraubt. Wie Thomas Hennig, einer der beteiligten Helfer und Vorsitzender der eigens zwecks Organisation und Realisierung der Feierlichkeiten gegründeten »Richelbach 875 Jahre GbR« (Gesellschaft bürgerlichen Rechts) erklärt, seien die Bretter, aus denen Attraktionen wie die Schänke gebaut werden, bei einer Sägerei gekauft worden. Die Dachbleche stellte eine Spenglerei zur Verfügung. Unter dem Banner der GbR - in der die Richelbacher Ortsvereine, örtliche Gruppierungen und die Gemeinde Neunkirchen Mitglieder sind – werden schon seit geraumer Zeit die Details zu den Feierlichkeiten besprochen und umgesetzt, erste Planungsphasen erfolgten aber auch schon vor deren Gründung Ende 2022.

Das Fest wird einen Kernbereich im Ortsinneren rund um die St.-Bilhildis-Kirche haben, darüber hinaus wird aber nahezu der ganze Ort in der einen oder anderen Form mit Attraktionen und Aktionen mit eingebunden sein. Am Freitag war ebenfalls schon eine riesige Kugelbahn aus Holz auf dem Gelände der Kirche zu bewundern. Auf einem an der Bahn angebrachten Hinweisschild steht »Darf gerne von allen bereits bespielt werden!« mit dem Hinweis zum Erwerb von Holzkugel oder Golfball. Hennig erklärte am Freitag, dass dann nach der »Dorfschänke Essen« unter anderem noch die für Getränke gebaut werde. Weiter werde es zum Fest eine Cocktail-Bar und eine Eventbühne auf dem Kirchengelände geben.

