Richelbach feiert 875 Jahre mit großem Dorffest

Vom 16. bis 18. Juni

Neunkirchen 18.05.2023 - 09:36 Uhr 2 Min.

Ein großes Plakat am Ortseingang des Neunkirchener Ortsteils Richelbach macht auf das bevorstehende Dorffest aufmerksam. Thomas Hennig präsentiert das Plakat. Er ist Vorsitzender einer eigens für das Jubiläum gegründeten GbR. Foto: Marco Burgemeister

Um das Spektakel gebührend planen zu können, wurde sogar eigens eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) gegründet - die »Richelbach 875 Jahre GbR«. Unter deren Organisation werden schon seit geraumer Zeit die Details zu den Feierlichkeiten besprochen und umgesetzt. Die erste Planungsphase erfolgte schon vor der Gründung.

Eigene GbR gegründet

Vorsitzender der GbR ist der Richelbacher Thomas Hennig. Wir trafen den 62-jährigen Elektroingenieur zum Gespräch über das besondere Event. »Wir haben die GbR Ende 2022 gegründet«, berichtet Hennig. Teilhaber seien die ortsansässigen Vereine - namentlich die Freiwillige Feuerwehr, der Musikverein und der Spielverein Richelbach - plus die nicht als Verein organisierten Gruppierungen »Bauwagen« und der Carneval Club Richelbach sowie die Gemeinde Neunkirchen.

40-köpfiges Komitee

Die GbR-Mitglieder hätten sich mit finanziellen Einlagen beteiligt. Sollte das dreitägige Fest Gewinn abwerfen, sei geplant, es dem Ort zugute kommen zu lassen. Das Festkomitee besteht aus 40 Personen, die sich regelmäßig zu Sitzungen treffen. In diesen Zusammenkünften wurden und werden die Planungen für das Fest weiter forciert.

Die Teilnehmer sprechen beispielsweise darüber, was das Fest alles bieten soll. Zudem werden Aufgaben verteilt, also bestimmt, wer was im Laufe der drei Tagen übernimmt. Wie Hennig erklärt, kümmern sich meist zwei Personen um einen Bereich.

Zu schultern gibt es am Festwochenende einiges, denn eines steht jetzt schon fest: Es werde zwar, wie der GbR-Vorsitzende berichtet, eine Art Kernbereich in Richelbach geben, wo sich die Aktivitäten ballen. Aber im Grunde sei der ganze Ort mit eingebunden. In vielen Abschnitten wird es etwas zum Mitmachen, Sehen, Bestaunen, Verköstigen und Genießen geben.

Hoher personeller Aufwand

Dementsprechend hoch ist auch der personelle Aufwand. Das 40-köpfige Festkomitee reicht da natürlich nicht. Laut Planer werde am Ende wohl jeder Richelbacher in der einen oder anderen Form gebraucht: »Der ganze Ort muss mitspielen, sonst funktioniert es nicht«, unterstreicht Hennig.

Was die Organisatoren alleine bis jetzt auf die Beine gestellt haben, verdient Respekt. Von Berufswegen her kennt sich Hennig mit Projektleitung- und Management aus. Zur Richelbacher 875-Jahr-Feier wird nichts dem Zufall überlassen - das Festkomitee achtet auf alle Details.

Es gibt zum Beispiel eine eigens für das Fest eingerichtete Webseite, die schon seit geraumer Zeit online ist und über die Aktivitäten informiert. Auch hier wurde akribische Arbeit geleistet. Über den Internetauftritt ist eine eigene Ortskarte erreichbar, aus der ersichtlich wird, was wo stattfindet.

Dazu zählen Angebote wie Dorfplatzschenken jeweils für Getränke und Speisen, eine Eventbühne und eine Pizzataverne. Es werden aber auch Handwerksaktivitäten- und Betriebe geboten sein, wie Polsterei, Schreinerei, Korbflechten und Schieferziegelbearbeitung. Geplant sind auch Ausstellungen zur Ortsgeschichte, die von Fotos über historische Landmaschinen oder Einblicke wie »Dreschen früher/heute« reichen. Neben solchen Angeboten gibt es noch besondere Höhepunkte, die zu bestimmten Uhrzeiten starten, wie etwa der Beatabend am Freitag (siehe Hintergrund).

MARCO BURGEMEISTER

Hintergrund: Programm des Dorffests Von Freitag, 16. Juni, bis Sonntag, 18. Juni, feiert Richelbach sein 875-jähriges Bestehen mit einem großen historischen Dorffest. Hier eine Auswahl des Programms: Ein Bauernmarkt mit heimischen Produkten, eine Greifvogelschau, Traktor- und Oldtimertreffen sowie eine Spielstraße für Kinder gehören zu den Feierlichkeiten dazu. Neben zahlreichen Events stehen Höhepunkte zu bestimmten Uhrzeiten an: Am Freitag beginnt um 19 Uhr eine WarmUp-Party. Es folgt um 21 Uhr ein Beatabend mit "Hands Up". Am Samstag ist um 14 Uhr Festbeginn. Um 15 Uhr werden Kindertanzen und ein Sketch geboten. Alphornbläser werden um 16 Uhr zu hören sein und abends ist wieder um 19 Uhr eine WarmUp-Party angesagt. Ebenso findet ein zweiter Beatabend statt, dieses Mal mit "Beck'n'Boys". Der Sonntag startet um neun Uhr mit einem Gottesdienst. Von 10 bis 13 Uhr ist Frühschoppen mit dem Musikverein Neunkirchen. Um 14 Uhr gibt es eine Aufführung des Neunkirchener Kindergartens, erneut - wie auch noch einmal später um 16 Uhr - mit Tanzen und Sketch. Ein Chorkonzert in der St. Bilhildis-Kirche beginnt um 15 Uhr. (mab) Weitere Informationen unter: www.875-richelbach.de