Tra­di­tio­nel­le Hand­werks­kunst, ein breit ge­fächer­tes An­ge­bot an ku­li­na­ri­schen Spe­zia­li­tä­ten, Ein­bli­cke in die Ar­beit re­gio­na­ler Er­zeu­ger, Mu­sik, ei­ne Auf­füh­rung von Kin­dern, ei­ne Fo­to­aus­stel­lung und mehr: Die Ri­chel­ba­cher 875-Jahr-Fei­er am Wo­che­n­en­de war in al­lem Be­lan­gen ein großar­ti­ges Spek­ta­kel. Das Wet­ter spiel­te mit und lock­te zahl­rei­che Gäs­te aus nah und fern in den Höh­en­ort.