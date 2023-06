Richelbach feiert 875-jähriges Bestehen

Dreitägiges Jubiläumsfest ab Freitag

Neunkirchen 13.06.2023 - 13:46 Uhr 3 Min.

Am Freitag ist es endlich soweit: Dann starten die dreitägigen Feierlichkeiten für das Jubiläum 875 Jahre Richelbach. Am Samstag wurde in Neunkirchens Ortsteil viel gearbeitet, hier einige der vielen fleißigen Helfer bei den Aufbauten und Vorbereitungen zum Fest. Der Bereich rund um die Richelbacher St. Bilhildis-Kirche bildet den Kern der Feierlichkeiten zum 875-jährigen Bestehen des Ortes - aber auch an vielen anderen Stellen im Ortsgebiet wird es Angebote und Attraktionen geben. "Zur alten Destille" prangt über dem Eingang dieses Gewölbes in Richelbach, welches ebenfalls mit in die Feierlichkeiten integriert sein wird. Vorfreude: Dieser geschmückte Wagen am Richelbacher Ortseingang (von Riedern kommend auf der rechten Seite) macht schon seit längerer Zeit mit Countdown - hier Stand vom vergangenen Samstag - auf die bevorstehenden Feierlichkeiten aufmerksam.

Am vergangenen Wochenende war in der Ortsmitte rund um die St. Bilhildis-Kirche emsiges Treiben angesagt. An allen Ecken und Enden waren am Samstag fleißige Helfer im Einsatz. Es wurde gebaut, verschraubt, gehämmert und befestigt. Zahlreiche Planen wurden festgezurrt.

Vorbereitungs-GbR gegründet

Rückblick: Ende 2022 wurde zwecks Organisation und Umsetzung des dreitätigen Festes und weiteren Events im Jubiläumsjahr eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts - die »Richelbach 875 Jahre GbR« - gegründet, wobei die ersten Planungen und Vorbereitungen sogar noch weiter zurückreichen. Ein Festkomitee hat schon seit geraumer Zeit die Leitung all der Arbeiten.

In einem am 19. Mai in unserer Zeitung veröffentlichten Artikel zum Fest erklärte GbR-Vorsitzender Thomas Hennig in Bezug auf den immensen Aufwand, den es erfordert, solch ein Jubiläumsevent zu stemmen: »Der ganze Ort muss mitspielen, sonst funktioniert es nicht!« und sagte in diesem Zusammenhang auch, dass am Ende so gut wie jeder Richelbacher für die eine oder andere Aufgabe gebraucht werde.

450 Helfer in Aktion

Am Wochenende gab es seitens Hennig »Entwarnung« in Bezug auf den großen Personalbedarf: Rund 450 Helfer seien es aktuell, die sich in der einen oder anderen Form aktiv mit einbringen. Es war am Samstag vor Ort schön zu sehen, wie viele Generationen zusammenarbeiteten. Während auf der schon aufgebauten Bühne neben der Kirche kleine Akteure aus der Neunkirchener Kindertagesstätte sowie aus Richelbach ein Stück probten, waren zeitgleich an anderer Stelle des St. Bilhildis-Geländes und an der Ortsdurchfahrt Helfer unter anderem damit beschäftigt, Zelte aufzubauen. Dies und vieles Weitere lief parallel, vom Jugendlichen bis zum Senior packten alle mit an.

Die Vorfreude auf allen Seiten ist groß. Am Ortseingang von Richelbach aus Richtung Riedern kommend steht auf der rechten Seite ein alter, mit Blumen geschmückter Leiterwagen. Auf diesem zieht ein großes, historisches Schwarz-Weiß-Foto den Blick auf sich, darüber in Rot ein Countdown, der zu diesem Zeitpunkt »Nur noch 1 Woche« anzeigte. Thomas Hennig zeigt bei einem kleinen Rundgang, dass auch abseits der Ortsmitte das bevorstehende Fest Form annimmt: »Zur alten Destille« prangt an einem Sandstein-Torbogen, der in ein Gewölbe einlädt, in dem dann ebenfalls Ausschank erfolgt. Anlaufstellen, um etwas zu sehen, zu verköstigen oder zu erkunden gibt es viele in Richelbach. Die Planer überlassen nichts dem Zufall: Eine Karte im Internet zeigt genau, wo welches Angebot oder welche Attraktion zu finden sein wird.

In historischer Gewandung

Überhaupt scheint die Organisation nahezu perfekt zu sein, wie Hennigs Erläuterungen verdeutlichen: Wer zum geschichtlichen Flair des Festes beitragen möchte, der kann gerne in entsprechender Gewandung erscheinen. Dazu ist schon lange ein Link auf der eigens zum Jubiläum eingerichteten Webseite (siehe Infokasten) zu finden, um sich solche Kleidung zu besorgen. Hier wird aber auch auf Nachhaltigkeit gesetzt: So informiert Hennig, dass teils Outfits, die bereits bei der 850-Jahr-Feier zum Einsatz kamen, erneut Verwendung finden. Die zahlreichen Höhepunkte im Programm verheißen ein ganz besonderes Fest.

Marco Burgemeister

Programm: 875-Jahr-Feier in Richelbach vom 16. bis 18. Juni Mit einem großen historischen Dorffest feiert Richelbach von Freitag bis Sonntag, 16. bis 18. Juni, sei 875-jähriges Bestehen. In diesem Rahmen gibt es unter anderem traditionelle Handwerkskunst wie Steinmetz- und Schieferarbeiten und Einblicke in das Schmiedehandwerk. Ein Bauernmarkt mit heimischen Produkten, eine Greifvogelschau, Traktor- und Oldtimertreffen, eine Aktivitäten für Kinder, Dorfschenken und vieles mehr sind ebenfalls Bestandteile der Feierlichkeiten. Eine Fotoausstellung und die Präsentation eines Fossils aus der Urzeit lässt die Geschichte Richelbachs Revue passieren. Neben den zahlreichen kleinen und großen Events und Ereignissen stehen noch etliche Höhepunkte zu bestimmten Uhrzeiten an. Ausstellungen und Stände haben am Samstag ab 14 Uhr und am Sonntag ab zehn Uhr geöffnet. Am Freitag, 16. Juni, ist ab 19 Uhr Einlass zur Warm-up-Party zum Beatabend mit der Band "Hands Up", die um 21 Uhr startet. Am Samstag, 17. Juni, ist um 14 Uhr Festbeginn. Um 15 Uhr steht mit Kindertanzen und einem Sketch ein Angebot für die kleinen Festbesucher auf dem Programm. Alphornbläser werden um 16 Uhr zu hören sein, während auch am zweiten Festtag wieder um 19 Uhr eine Warm Up-Party angesagt ist mit einem weiteren anschließenden Beatabend, dieses Mal mit "Beck'n'Boys". Der Sonntag, 18. Juni, startet um 9 Uhr mit einem Gottesdienst. Von 10 bis 13 Uhr ist Frühschoppen mit dem Musikverein Neunkirchen. Um 14 Uhr gibt es dann eine Aufführung des Neunkirchener Kindergartens, erneut - wie auch noch einmal um 16 Uhr - mit Tanzen und Sketch. Ein Chorkonzert in der St. Bilhildis-Kirche findet um 15 Uhr statt. mab Weitere Infos und eine Ortskarte mit den Standorten der Angebote, Aktionen und Attraktionen ist im Internet unter www.875-richelbach.de zu finden.

Verkehr: Straßen wegen Jubiläumsfest gesperrt Anlässlich der 875-Jahr-Feier im Ortsteil Richelbach ist laut Mitteilung der Gemeinde Neunkirchen der Verkehr behindert. Ab Freitag, 16. Juni, um 15 Uhr bis Sonntag, 18. Juni, um 24 Uhr folgende Straßen ganz oder teilweise gesperrt: Hauptstraße, Bischof-Schlör-Straße, Hirschengasse, Lindenstraße, Sportplatzstraße und die Kapellenstraße. Die überörtliche Umleitungsstrecke wird ausgeschildert. Innerorts führt sie in beiden Richtungen über Riederner Straße, Sportplatzstraße, Neuer Weg, Kapellenstraße, Schulstraße, Bischof-Schlör-Straße und Feldweg »Großes Bild«. ()