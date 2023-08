Reneta Isin zeigt Ölgemälde in Klingenberg

Präsentiert ihre Gemälde im Löw Haus: Reneta Isin.

Rund 70 Exponate, welche etwa im Zeitraum von 2014 bis 2023 entstanden sind, sind im Gebäude zu sehen. Vernissage für die Werkschau ist an diesem Samstag um 19 Uhr. Hinter der Ausstellung steht der Verein Kunstraum in Churfranken in Kooperation mit der Stadt Klingenberg.

Isins Bilder hinterlassen nachhaltigen Eindruck, da sie aufgrund ihrer Ausdrucksstärke und der Kreativität, welche ihnen innewohnt, viel zu bieten haben. Etliche der Kunstwerke zeichnet noch eine enorme Tiefenwirkung aus. »Ich arbeite mit einer Palette von Ölfarben und meiner Fantasie«, wird die Künstlerin in der Veranstalter-Info zitiert und beschreibt damit sehr genau, was einen Großteil ihrer Gemälde ausmacht. Realistische Darstellungen setzt sie mit gekonnten Verzierungen, Formen, Farbspielen und Mustern immer wieder in einen fantasievollen, surrealen Kontext.

Gleich auf der ersten Etage wird der Besucher von großformatig-farbenfrohen Werken begrüßt. Fließende Abstufungen einer Kolorierung schaffen Feinheiten, Kontraste zwischen hellen und dunklen Bereichen Spannung in der Bildkomposition. Häufig sind es Frauenporträts, welche Isin in teils mystisch, aber immer wohltuend anmutende Umgebungen setzt. Werke dieser Machart sind immer wieder zu finden, aber das Portfolio der Künstlerin reicht noch weiter. Beim Rundgang können auch idyllische Landschaftszenarien entdeckt werden. Hier hat ein Gemälde beispielsweise einen Schafhirten mit seinen Tieren zum Thema, auf anderen Werken dagegen ist dann nur pure Natur im Verbund mit gemütlich erscheinenden Häuschen zu sehen.

Neben diesen Darstellungen von Landleben können auch diverse Stadtansichten überzeugen. Bei deren Ausarbeitung verstand es die Künstlerin ebenfalls sehr gut, mit Licht und Schatten, mit strahlenden und dezenteren Farben im Kontrast zu spielen und ein vielschichtiges Gesamtbild zu erschaffen. Zwar immer auf hohem Niveau, wirken Malstile bei einigen der Exponate komplett anders als auf anderen, was für ein breit gefächertes Talent spricht. Bilder wie »Mutter Natur«, »Schmetterlingsnacht« oder »Magischer Morgen« gilt es zu entdecken.

Isin ist in Bulgarien geboren, absolvierte 1981 die National School of Applied Arts. Nach Deutschland zog sie 1989, wo sie seitdem lebt. Aktuell in Frankfurt. Wie der Kunstraum informiert, seien ihre Werke Teil von Kunstsammlungen auf der ganzen Welt. In letzter Zeit hat Isin hauptsächlich an zwei ihrer Sammlungen - »Forgotten World« und »Cityscapes« - gearbeitet. Ihre bisherigen Ausstellungen umfassen beispielsweise eine in der Galerie am Güterbahnhof in Mainz oder beim Design & Art Festival X Stilwerk / Kant-Garagen in Berlin.

Geöffnet bis 27. August samstags und sonntags von 14 bis 18 Uhr.

Marco Burgemeister