Reliquienschrein der heiligen Bernadette von Lourdes lockt Hunderte Pilger nach Walldürn

Reliquien-Wallfahrt

Walldürn 08.11.2023 - 14:08 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Der Reliquienschrein der Heiligen Bernadette war von Freitag bis Montag vier Tage lang in der Walldürner Wallfahrtsbasilika zum Heiligen Blut zu besuchen.

»Eigentlich wollten wir in diesem Jahr nach Lourdes fahren, aber es kam etwas dazwischen. Jetzt kommt die Heilige Bernadette in unsere Nähe«, freute sich ein Ehepaar, das bereits eine Stunde vor Beginn der offiziellen Eröffnung der Reliquien-Wallfahrt in die Wallfahrtsbasilika gekommen war. »Sehr viele Pilger haben über diese Tage auch die Möglichkeit genutzt, das Sakrament der Beichte zu empfangen und haben teilweise sehr weite Anfahrtswege auf sich genommen«, bestätigte auch Wallfahrtsleiter Pater Josef Bregula.

Seelsorger aus Lourdes vor Ort

Das Gebets- und Gottesdienstprogramm war abwechslungsreich und sehr feierlich. Gleichzeitig blieb an den vier Tagen ausreichend Zeit, um in der Basilika in die Ruhe zu kommen und der Muttergottes von Lourdes seine persönlichen Gedanken und Anliegen hinzuhalten. Besonders freute man sich auch darüber, dass der zuständige Seelsorger für die deutschsprachigen Pilger in Lourdes, Pfarrer Klaus Holzamer, drei Tage zum Walldürner Wallfahrtsort kam und immer wieder Erläuterungen und Hinweise zu den Ereignissen in Lourdes gab.

Bei dem begleitenden Vortrag zum Thema »Besonderes Zeichen des Himmels - Lourdes eine Quelle des Glaubens«, referierte Achim Dörr vom Pastoralteam der Wallfahrtsleitung über die Geschichte von Lourdes und das Leben des vierzehnjährigen Mädchens Bernadette Soubirous. »Ihre Demut und Einfachheit, ihre Liebe und Friedfertigkeit zu den Menschen, kennzeichnen die Charakterzüge der Heiligen Bernadette«, so der Referent. Dies kam auch beim Film über die Ereignisse in Lourdes im Jahre 1858 zum Ausdruck, der an einem Abend im Gemeindezentrum gezeigt wurde.

Pater Josef verwies in seiner Predigt, im Rahmen einer Andacht am Sonntagnachmittag, auf die aufopfernde Lebensweise Soubirous, deren größter Wunsch der Empfang der ersten Heiligen Kommunion war. Besonders das tägliche Rosenkranzgebet bestimmte dabei ihr Leben und das ihrer Familie.

Rosenkranz im Mittelpunkt

Der Rosenkranz wurde an den Pilgertagen am Walldürner Gnadenort ebenso in den Mittelpunkt gestellt wie das Lourdes-Lied mit dem Refrain »Ave, ave, ave Maria«, das bei den Pilgern diese für Lourdes besondere Atmosphäre entstehen ließ.

Am Montagmorgen versammelten sich nochmals zahlreiche Besucher zur Verabschiedung des Reliquienschreins in der Wallfahrtsbasilika, bevor ein Transportteam vom Konradsblatt die nächste Station der Reliquien-Wallfahrt zum Kloster Waghäusel ansteuerte.

acd