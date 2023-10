Reliquie aus Lourdes macht Station in Walldürn

Schrein der Heiligen Bernadette von Freitag bis Montag zu sehen

Walldürn 30.10.2023 - 16:31 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Die Lourdes-Grotte oberhalb des Wallfahrtsplatzes zeigt die Muttergottes und rechts daneben kniend die Statue der Heiligen Bernadette.

Pastoralteam und Wallfahrtsleitung haben dafür ein Gottesdienst- und Gebetsprogramm zusammengestellt (siehe "Hintergrund"). Es besteht mehrmals die Möglichkeit, vor dem Reliquienschrein zu beten.

Das Vorbereitungsteam will mit der Gottesdienstordnung, den Rosenkranzgebeten, einer Andacht, stillen Gebetszeiten und einem Vortrag über die Ereignisse in Lourdes diese Tage begleiten. Darüber hinaus wird am Samstagabend im Pfarrsaal eine Filmdokumentation über die Heilige Bernadette Soubirous gezeigt. "Gerade auch der Bezug zu unserer eigenen Lourdes-Grotte, die nach dem Brand 2017 wieder vollständig renoviert wurde und immer gerne besucht wird, unterstreicht die Präsenz mit Blick auf die Geschehnisse in Lourdes", sagt Wallfahrtsleiter Pater Josef Bregula.

Während der Anwesenheit des Reliquienschreins werden Wasser und Kerzen aus Lourdes zur Verfügung stehen.

Weitere Informationen im Internet unter: https://www.wallfahrt-wallduern.de

acd

Hintergrund: Terminplan Freitag, 3. November: 17 Uhr Ankunft der Reliquie, danach Gebet und Einführung; 18 Uhr Rosenkranz; 18.30 Uhr Messe (Hubertusmesse der Kreisjägervereinigung). Samstag, 4. November: 9.30 Uhr Rosenkranz; 10 Uhr Tridentinische Messe, anschließend bis 12 Uhr stilles Gebet; 15 Uhr Rosenkranz; 16 Uhr Vortrag über die Ereignisse vom 11. Februar 1858; 18 Uhr Rosenkranz; 18.30 Uhr Messe; 19.30 Uhr Film-Dokumentation im Pfarrsaal. Sonntag, 5. November: 7.30 Uhr Rosenkranz; 8 Uhr Messe; 9.30 Uhr Hochamt für Pfarrgemeinde und Pilger, danach bis 12 Uhr stilles Gebet; 15 Uhr Rosenkranz; 15.30 Uhr Marien-Andacht zu Ehren der Hl. Bernadette; 17 Uhr Rosenkranz, danach bis 18 Uhr stilles Gebet. Montag, 6. November: 7.30 Uhr Rosenkranz; 8 Uhr Messe, danach bis 10 Uhr stilles Gebetund Verabschiedung der Reliquie.