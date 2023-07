Reinigen als Leidenschaft als Erfolgsmodell für »Alles klar!«

Erlenbach a.Main 07.07.2023

Vor 25 Jahren - am 1. April 1998 - haben Alexander Wahl (links) und Christian Bein die »Alles klar! Dienstleistungs GmbH« gegründet. Foto: Miriam Weitz

Mit einem Ferien-, beziehungsweise Aushilfsjob fing alles an. Eigentlich wollten sich Christian Bein und Alexander Wahl damals - beide 16 Jahre alt - nur etwas dazuverdienen, als sie über einen Dienstleister bei einem großen Reifenhersteller im benachbarten Hessen Maschinen reinigten. Dort entdeckten sie ihre Leidenschaft für die Reinigungsbranche. 1998 startete die Alles klar! Dienstleistungs GmbH im Gebäude am Bahnhof in Erlenbach, 2005 zog das Unternehmen in das damals neu entstandene Gewerbegebiet »Im Fluss.«

»Wir waren damals die ersten hier«, erinnert sich Bein. Anfangs hatte die Firma 35 Beschäftigte, 2004 schon 100 und mittlerweile sind es 236. Das Unternehmen Alles klar! ist Ausbildungsbetrieb im kaufmännischen und im gewerblichen Bereich, steht aber dennoch wie andere Firmen vor der Herausforderung Fachkräftemangel. Zwei Gebäudereinigungsmeister sind im Betrieb aktiv, einer davon ist Christian Bein. »Unser Ziel ist ein gesundes Wachstum,« stellt er klar. Das Unternehmen arbeitet mit Vollzeitkräften, hauptsächlich aber mit Teilzeitkräften. So kann flexibler reagiert werden, etwa in der Urlaubszeit. Die Hierarchien sind flach und die Entscheidungswege kurz. Viele Mitarbeiter sind schon lange im Unternehmen.

Die beiden Geschäftsführer Christian Bein und Alexander Wahl ergänzen sich hervorragend. »Wir sind sehr unterschiedlich und genau das ist eines unserer Erfolgsgeheimnisse«, sagt Bein. Er ist für den kaufmännischen Bereich zuständig und vertritt die Firma nach außen, Wahl ist mehr der »Mann im Hintergrund«.

Für die Zukunft sieht sich das Unternehmen gut aufgestellt. »Wir feiern gerne und Erfolge müssen ja gefeiert werden«, stellt Bein mit Blick aufs 25-jährige Bestehen augenzwinkernd fest. Am Freitag, 14. Juli, findet das »Sommerfestival« mit geladenen Gästen statt, am Samstag wird dann mit den Mitarbeitern gefeiert.

