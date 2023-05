Reinfried Galmbacher im Interview: Was sich bei der Lebenshilfe im Kreis Miltenberg ändert

Ehrenamt

Miltenberg 01.05.2023 - 11:06 Uhr 3 Min.

Nach 18 Jahren hört er auf: Reinfried Galmbacher gibt den Vorsitz der Lebenshilfe im Kreis Miltenberg ab.

Herr Galmbacher, wie fällt das Fazit Ihrer fast drei Jahrzehnte ehrenamtlicher Arbeit für die Lebenshilfe aus?

Durchaus positiv. Am Anfang, nach der Wahl zum ersten Vorsitzenden, gab es eine gewisse Unsicherheit, einen Verein dieser Größenordnung nach einer "Übervorsitzenden" Mathilde Chassée zu führen, obwohl ich schon zehn Jahre stellvertretender Vorsitzender war und den Teilbereich Wohnen selbstständig führen durfte. Hinzu kam, dass Frau Chassée inmitten Ihrer Vereinstätigkeit als Spezialistin für die Behindertenarbeit, nämlich als Rektorin der damaligen Sonderschule tätig war. Ich stieg von außen in die Materie ein, auch wenn ich berufsbedingt schon immer im Einsatz für Schwache und Kranke gewesen bin.

Was hat sich seit dem Jahr 2005 verändert, als Sie den Vorsitz übernahmen?

Damals stärkte ich als Maßnahme der Dezentralisierung die einzelnen Abteilungen: Frühförderung, Wohnen, Schule mit schulvorbereitender Erziehung und Berufsstufe, sowie offene Hilfen. Dabei konnte ich mich auf die erfahrenen Geschäftsführer, die Herren Elbert und später Staab, immer verlassen. In den Jahren ist die Lebenshilfe im Landkreis außergewöhnlich gewachsen, was ich 2005 so nicht zu hoffen gewagt hätte. Im Augenblick können wir sehr stolz auf die laufende Umsetzung einer barrierefreien Frühförderung in Miltenberg blicken. Die bisherige Unterbringung ist leider zu klein geworden und ist auch nicht barrierefrei. Erfreulicherweise konnten wir für dieses Projekt in der Brückenstraße Miltenberg ein Anwesen erwerben und mit Unterstützung der Aktion Sternstunden hoffen wir bis zum Jahresende die Umsetzung geschafft zu haben.

Was war für Sie die erfolgreichste Aktion in den letzten Jahren?

In den 15 Jahren der Vorstandschaft haben wir sehr viel erreichen können. Es ist schwer zu sagen, dass eine Aktion besonders großartig war, weil wir viele gute Entwicklungen bilanzieren können. Zuerst haben wir ja die Sanierung der Richard-Galmbacher-Schule zu einem erfolgreichen Modell führen können. Im zweiten Schritt konnten wir ein wunderbares Wohnheim in Erlenbach schaffen, das unseren Menschen mit Behinderungen ein schönes Zuhause bietet. Im dritten Schritt haben wir den CAP-Markt in Kleinwallstadt schaffen können, der als erster Integrationsbetrieb im Landkreis bei insgesamt 14 Mitarbeitern sieben Menschen mit geistiger Behinderung einen Arbeitsplatz auf dem ersten Arbeitsmarkt verschafft. Das erfüllt uns mit besonderer Freude.

Was hat bis jetzt nicht so funktioniert wie geplant?

Sagen wir es so: Es gibt noch Ziele. Wir wollen in diesem Bereich weitere Möglichkeiten schaffen, zum Beispiel ein Behinderten-Café oder eine sogenannte Grün-Gruppe einrichten. Das ist uns leider noch nicht gelungen. Es fehlen noch die entsprechenden Partner und Führungspersönlichkeiten und das notwendige Risikokapital.

Stellen Sie im Laufe der Jahre Veränderungen in der Einstellung gegenüber behinderten Menschen fest?

Ich denke, man muss unterscheiden, wie die Menschen mit der Einrichtung Lebenshilfe umgehen und wie mit den behinderten Menschen selbst. Ich kann als Vorsitzender der Lebenshilfe nur bestätigen, dass man mir mit Respekt und Achtung entgegentritt und die Arbeit der Lebenshilfe honoriert. In Einzelfällen konnte ich aber beobachten, dass man den behinderten Menschen gegenüber zwar verbesserte Umgangsformen pflegt, dass man aber noch lange nicht von einer Inklusion im Sinne einer vollen Aufnahme in die Gesellschaft sprechen kann. Es gibt Teilbereiche, in denen das gelungen ist, etwa bei der Anerkennung der Winzer in der Weinbergsgruppe der Lebenshilfe Schmerlenbach oder bei den Mitarbeitern im CAP-Markt. Da stelle ich eine spürbare Akzeptanz in der Bevölkerung fest.

Was sind die Hauptgründe für die Umstrukturierung der Organisation und welche Erwartungen verbinden Sie damit?

Wir haben in der Lebenshilfe Landkreis Miltenberg inzwischen eine Größe erreicht, die man einem Vorsitzenden, der diese Leistungen ehrenamtlich erbringt, nicht mehr zumuten kann. Außerdem ist nach dem deutschen Vereinsrecht die Haftung für unsere Lebenshilfe privat nicht mehr zu schultern. Mit dem Ausscheiden unseres hervorragenden Geschäftsführers Armin Staab bahnte sich eine neue Ära an, so war das ein guter Zeitpunkt, jetzt diese Umstrukturierung vorzunehmen und der neuen Geschäftsführung die volle Zuständigkeit und Entscheidungsträgerschaft zu übergeben. Gleichzeitig wollten wir die Vereinsstruktur erhalten und haben so eine neue Form gefunden, indem der Verein einen Aufsichtsrat wählt und der Aufsichtsrat für die Geschicke der Führung verantwortlich ist, aber nicht mehr die Geschäftshaftung hat.

Wenn Sie einen Wunsch für die Lebenshilfe frei hätten, wie würde er lauten?

Ich habe zwei große Wünsche: Einmal würde ich gerne unser schönes Wohnheim in Miltenberg im ehemaligen Grauberg-Krankenhaus aufgeben, da es nicht mehr den Anforderungen eines Wohnheims entspricht. Ziel wäre ein neues Wohnheim, eventuell mit kleineren Gruppen in Miltenberg in der Brückenstraße. Mein zweiter Wunsch wären Gruppen, in denen Menschen mit Behinderung mit Menschen ohne Behinderung zusammenarbeiten, etwa in einem Behinderten-Café oder in einer Grün-Gruppe, die zum Beispiel in den Gemeinden Arbeiten in Garten oder Parkanlagen machen könnte. Natürlich denken wir auch an einen zweiten CAP-Markt, der mitten in einem Dorf oder einer Stadt weitere Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderung schafft und gleichzeitig unserer alternden Bevölkerung Rechnung trägt, indem der Einkauf in fußläufiger Nähe möglich wird.