Regionale Produkte rund um die Uhr

Nahversorgung: Reinhardsachsen hat neuen Dorfladen - Ortsvorsteher Berberich: Echtes Gemeinschaftswerk

WALLDÜRN-REINHARDSACHSEN 28.09.2023 - 18:06 Uhr 1 Min.

Der Dorfladen Reinhardsachsen ist eröffnet. Meikel Dörr, Alfred Beetz, Johannes Brenneis und Heiko Berberich (von links) vollzogen den obligatorischen Scherenschnitt. Foto: Heiko Berberich

24/7-Läden heißen diese Einkaufsstätten, weil sie Kunden rund um die Uhr, sieben Tage in der Woche, offen stehen.

Bürgermeister Meikel Dörr, Ortsvorsteher Heiko Berberich sowie der Vorsitzende der Leader-Aktionsgruppe Alfred Beetz eröffneten am vergangenen Freitag den Reinhardsachsener Dorfladen. Der war zuvor einige Wochen lang im Testbetrieb gelaufen, wobei sich alle erforderlichen Abläufe als reibungslos funktionierend erwiesen hatten.

Bargeldlos einkaufen

Rund um die Uhr gibt es dort jetzt Lebensmittel und Getränke. Sie werden vom Betreiber, dem Direktvermarkter Jochen Brenneis aus Vollmersdorf, ehrenamtlich aufgefüllt und kontrolliert. Über eine eigene Telefonleitung ist die Automatenanlage mit einem Geldinstitut verbunden, so dass Kunden einfach mit ihrer EC-Karte oder Kreditkarte bargeldlos zahlen können. Aus Sicherheitsgründen ist eine Bargeldzahlung nicht möglich.

Die Produktauswahl, kündigte Jochen Brenneis an, werde der Nachfrage folgen: Was sich als Ladenhüter erweise, werde durch andere Produktvorschläge ausgetauscht. Bürgermeister Dörr und Ortsvorsteher Berberich betonten in ihren Grußworten, dass der Dorfladen ein echtes Gemeinschaftswerk sei. »Hier zeigt sich deutlich, was eine aktive Dorfgemeinschaft bewegen kann«, so Berberich.

Zur öffentlichen Übergabe des Reinhardsachsener Dorfladens war zuvor die gesamte Dorfbevölkerung eingeladen worden. Nach dem offiziellen Akt fand ein »Italienischer Bürgerabend« am Dorfgemeinschaftshaus statt, an dem etwa 50 Personen teilnahmen. Das Projekt Dorfladen Reinhardsachsen war noch vor Antragstellung zu einer Förderung im Ortschaftsrat und mit Bürgern zusammen ausgiebig besprochen worden. Als idealer Standort war hierbei das historische Waagehäuschen als passender Platz ausgemacht worden, dessen Eigentümer die Stadt Walldürn ist.

Das ehemalige Viehwaagehäusle liegt zentral in der Ortsmitte. Die neue Nutzung sichert dem alten Fachwerkgebäude zugleich seinen Erhalt.

Über Jahre hinweg hatte dem staatlich anerkannten Erholungsort Reinhardsachsen mit seinen über 100 Ferienhäusern im Erholungspark Madonnenländchen ein eigener Lebensmittelladen gefehlt. Selbst die »schnellen Dinge« des täglichen Gebrauchs mussten im neun Kilometer entfernten Walldürn besorgt werden. Viele Lebensmittel des täglichen Bedarfs sind jetzt im neuen Dorfladen erhältlich. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Produkten regionaler Erzeuger.

Picknickband und Ladestation

Damit auch Touristen, Radfahrer oder Wallfahrer, regen Gebrauch vom Angebot machen, wurden noch eine Picknickbank und eine E-Bike-Ladestation dazu gestellt.

Der Dorfladen wurde aus Leader-Mitteln gefördert, die Restfinanzierung übernahm die Ortschaftsverwaltung Reinhardsachsen-Kaltenbrunn.

ENGELBERT KÖTTER