Regionale Erzeuger stehen bei Country-Fair-Besuchern hoch im Kurs

Noch bis Sonntag geöffnet

Michelstadt 09.06.2023 - 13:43 Uhr 2 Min.

Die diesjährige Odenwald Country Fair Englischen Garten zu Eulbach (Michelstadt) startete am Donnerstag, das umfangreiche Angebot auf dem riesigen Areal mit seiner einmaligen Atmosphäre lockte zahlreiche Besucher an.

Die Schausteller und Anbieter kommen aus ganz Deutschland, darunter aber auch viele aus der Region. Zu den Ausstellern zählt heuer auch Edelbert Münkel, Senior-Chef von Münkels Beerenhof im Miltenberger Stadtteil Mainbullau. Sie sind bekannt für ihre Beeren, Säfte, Liköre, Brände und Marmeladen. Sie haben bereits nicht lange nach Messeeröffnung ihre ersten Besucher, die den Beerenhof kennen und schätzen und somit schnell ins Gespräch kommen. Natürlich kann man auf solch einer Plattform aber auch Neukunden gewinnen. »Es ist wichtig, bei solch einem Event dabei zu sein!«, sagt Münkel. Vor allem jetzt, da die Heidelbeer-Zeit bald losgehe. Generell, so stellt Münkel fest, sei eine Entwicklung hin zu verstärkter Nachfrage regionaler Produkte zu verzeichnen.

Melanie Ott aus Schneeberg, Inhaberin von »Die Landwerkstatt«, ist auch heuer wieder auf der Messe vertreten. Sie ist mit ihrem Angebot Stammgast im Englischen Garten. Ihr Sortiment umfasst sowohl Kleidung als auch Deko und Dinge zur Verschönerung der eigenen vier Wände oder des heimischen Außenbereichs. Auf die Frage, ob es in 2023 und auch im Rahmen der Messe so etwas wie einen Trend gibt, erklärt Ott, dass Artikel im sogenannten Boho-Style aktuell hoch in der Gunst der Kunden stehen würden. In dieser speziellen Gestaltunsgart bietet Ott beispielsweise Traumfänger als auch Kleider an. Wie im Social-Media-Auftritt der Landwerkstatt zu lesen ist, konzentriere diese sich anstelle des Ladengeschäfts von früher mit ihrem Angebot nun auf Messen und Märkte.

Reibungsloser Ablauf

Zu weiteren regionalen Ausstellern zählen unter anderem noch »No4 Lieblingsstücke« mit beispielsweise Mode- und Modeaccessoires aus Miltenberg, Leda mit Unikaten aus sämisch und pflanzlich gegerbtem Hirschleder aus Amorbach, der Brezel Wirt aus Miltenberg, das Weingut Fürst Löwenstein Kleinheubach, die St. Kilian Distillers aus Rüdenau, die ihre Whiskey-Erzeugnisse am Stand der Schottland-Vereinigung Odenwaldkreis anboten, die Aschaffenburger Boutique Anita mit ebenfalls Mode, Textilien und Accessoires, Ralf Oberle, ebenfalls aus Aschaffenburg mit Zinkwannen, Körben und Lampions, das Glasstudio (Christiane Waschkowitz) aus Wertheim mit beispielsweise Gartensteckern, die Wertheimer Bioland-Gärtnerei (Dieter Haas), Figuren und Vogeltränken sowie Glitzerfee Tattoos (Florian und Michaela Kunkel) aus Großostheim.

Ein Punkt verdient darüber hinaus großes Lob, da er bei Veranstaltungen gleicher Größenordnung nicht selbstverständlich ist: Organisatorisch ist die Odenwald Country Fair ein Vorzeigebeispiel für reibungslosen Ablauf eines solch riesigen Events: Dies beginnt bereits beim Parkleitsystem für ankommende Gäste mit stets freundlichen Parkanweisern, Parkplätzen für Menschen mit Behinderung, kostenfreiem Lieferservice für die Einkäufe vom Veranstaltungsgelände zu einem Außendepot und einem sympathischen Team, das auch auf dem Gelände an Ständen bei Fragen gerne weiterhilft.

Marco Burgemeister

Hintergrund: Anfahrt und ÖPNV-Sonderverkehr Die 15. Auflage der Odenwald Country Fair im Englischen Garten Eulbach hat am Donnerstag begonnen und läuft noch bis einschließlich diesen Sonntag. Geöffnet ist an jedem Tag von 10 bis 19 Uhr. Während die Gräfliche Rentkammer GbR (Marktplatz 11, 64711 Erbach im Odenwald) als Kontaktadresse für die Messe gilt, lautet die Navi-Adresse und somit Adresse des Events selbst "Englischer Garten oder Jagdschloss Eulbach, 64720 Michelstadt". Auch wurde ein ÖPNV-Sonderverkehr an den Messetagen eingerichtet, der auch von Miltenberg aus Besucher zur Veranstaltung bringt. Die Eintrittskarten berechtigen während der Odenwald Country Fair zur freien Fahrt im ÖPNV-Sonderverkehr zwischen Miltenberg oder Michelstadt in Richtung Eulbach Schloss und jeweils zurück, sie können in den Bussen der dafür zuständigen Linien erworben werden. Weitere Informationen und Ausstellerverzeichnis unter www.odenwald-country-fair.de