Regengüsse dämpfen Festlaune beim Obernburger Altstadtfest

Drei­mal war bis­her das Obern­bur­ger Alt­stadt­fest aus­ge­fal­len, das im­mer am ers­ten Au­gust­wo­che­n­en­de in der Rö­mer­stra­ße aus­ge­rich­tet wird. Am Sams­tag­mor­gen keim­te die Hoff­nung, dass das gu­te Wet­ter bis zum Abend die Ober­hand ge­winnt.