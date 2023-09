Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Regeln für Haussanierung in der Altstadt

Stadtrat: Satzung für Gebäude in Miltenberg

Miltenberg 14.09.2023 - 19:17 Uhr < 1 Min.

Dem Stadtrat lag in seiner Sitzung am Mittwoch der entsprechende Vorschlag zur Beratung und Genehmigung vor.

»Einfach nicht akzeptabel«, so die Einschätzung von Werner Heimberger (Freie Wähler). Er gestand ein, es sei schwierig, Belebung der Altstadt und Denkmalschutz zu verknüpfen. Er kritisierte, dass Dachflächenfenster zu klein dimensioniert seien und Photovoltaikanlagen nur genehmigungsfähig, wenn sie öffentlich nicht einsehbar sind. Er wollte die Satzung gleich wieder zur Überarbeitung zurückgeben.

Für und wider im Gremium

Rainer Rybakiewicz (parteilos) fand auch, dass einige Punkte bei den PV-Anlagen nicht durchdacht seien und hätte sich »mehr Mut« gewünscht. Klaus Wolf (Liberale Miltenberger) erklärte, dass man durchaus größere Dachflächenfenster einbauen könne, allerdings mit Auflagen. Man müsse aber die Altstadt als »unser Erbe« schützen. Sabine Balleier (SPD) machte sich dafür stark, zunächst zu schauen, ob es Probleme gibt und wie viel Ausnahmegenehmigungen erforderlich werden.

Für Bürgermeister Kahlert ist es wichtig, dass Menschen, die in die Altstadt ziehen wollen, nicht gleich mit einer Gestaltungssatzung vergrault werden. Peter Huhn (CSU) fand, mit der neuen Satzung sei ein »gutes Gleichgewicht gefunden«. Er wollte nicht auf jedem Haus in der Altstadt eine PV-Anlage gebaut sehen, sondern nur in den nicht einsehbaren Bereichen.

Schließlich stellte Werner Heimberger den Antrag, den Tagesordnungspunkt zu vertagen und die Gestaltungssatzung an den Arbeitskreis zurückzugeben. Sein Antrag wurde mit 13:5 Stimmen abgelehnt. Mit identischen Ergebnis stimmten die Ratsmitglieder anschließend der Gestaltungssatzung zu.

