Oldie-Ente der Obernburger Wehr erlebt gleich mehrere Highlights

Raus aus der Käferplage, rein in den Einsatz

Obernburg 14.05.2023 - 18:56 Uhr < 1 Min.

Die Oldtimer-Ente der Feuerwehr Obernburg. Foto: Dominik Pagio

Das his­to­ri­sche Ge­fährt er­leb­te nun gleich meh­re­re High­lights. Und das ge­ra­de dann, nach­dem sie nach län­ge­rem Aus­fall end­lich wie­der TÜV be­kom­men hat­te.

Obernburg am Sonntag:Die Stadt feiert die Käferplage. Historische Fahrzeuge ziehen in einem Korso durch die Römerstraße in der Innenstadt. Mit dabei sind die Oldie-Ente und natürlich als Lenker Obernburger Männer, die durchs Feuer gehen.

Die Ente ist auf ihrer Tour durch die Stadt ein Hingucker für Groß und Klein. - Und dann: Während ihres Showauftritts geht der Alarm. Drüben auf der anderen Mainseite ist ein Feuer im Industriepark ICO ausgebrochen, die Rauchsäule ist weithin sichtbar, das Ausmaß des Feuers ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht genau bekannt.

Also hopp: Die Feuerwehr-Kameraden, die gerade noch in Parade-Laune waren, scheren aus dem Event aus und fahren mit dem Oldtimer zum Einsatz. Begleitet von Glockenläuten - so wie es der Ente schon immer gefiel... Am Feuerwehrhaus angekommen wechselten die Einsatzkräfte freilich auf ein moderneres Fahrzeug, um schnellstmöglich Wehrleute aus dem ganzen Landkreis auf dem Werksgelände des ICO bei der Brandbekämpfung zu unterstützen (zu unserem Bericht über den Brand im ICO).

Bedeutet am Ende: Wer sich im Ruhestand glaubt, darf trotzdem immer wieder im Einsatz sein.

Manuela Klebing/Dominik Pagio