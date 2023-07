Obernburger Waldhaus-Open-Air: Rauhaardackel an Bratkartoffeln

Kabarett

Obernburg 02.07.2023 - 15:43 Uhr 2 Min.

Max Uthoff setzt auf die Kraft der Worte ganz ohne Rumhampeln auf der Bühne. 250 Besucher erleben auf der idyllischen Lichtung am Obernburger Waldhaus zwei Kabarett-Sternstunden. Fotos: Heinz Linduschka

Es ist deshalb eine beachtliche Leistung, dass der Obernburger AK Kultour diesen Mann für das »Waldhausspektakel« gewinnen konnte.

Vielleicht war's Lohn für das Kochsmühlen-Publikum, das ihm weitsichtig schon 2009 den »Mühlstein« verlieh. Klugheit, britisch-trockener, tabuloser Humor und pointierte Sprache sind die Markenzeichen Uthoffs, der mit hellen Anzug und ohne jedes Herumhampeln auf der Bühne stand.

Gut zehn Jahre alt ist Uthoffs Statement »Meine Drohung, vielleicht doch den Beruf des Rechtsanwaltes wieder aufzunehmen, scheint die Rechtsanwaltskammer alarmiert zu haben. Sie versucht seitdem, in Zusammenarbeit mit deutschen Kulturinstitutionen, mich durch die Verleihung obskurer Kleinkunstpreise davon abzuhalten. Mal sehen, ob sie damit durchkommen.« Das ist bis jetzt gelungen.

Am Freitagabend hat Uthoff zwei Sternstunden intelligenten, angriffslustigen, politischen Kabaretts abgeliefert, und das Publikum passte sich in seiner Konzentration und seinen Reaktionen an das Niveau des Künstlers an. Jetzt wissen alle, was ein »Oxymoron« ist, weil »rechtes Gedankengut«, »gesunder Menschenverstand« und »leckeres Bitburger« anschauliche Beispiele lieferten.

Lautes Lachen ertönte auf der Waldlichtung als Uthoff einen ganz kurzen »Witz« über die bayerische SPD vor der Landtagswahl machte: »Sie gibt sich ein Regierungsprogramm!« Ähnliche Reaktionen gab's bei seinem Urteil über »Rammstein«: »Es muss Musik für Menschen geben, die sich nichts aus Musik machen.«

»König Olaf der Monotone«

Kaum ein Politiker hätte im Publikum einen ruhigen Abend verlebt, weder Uthoffs »klares Feindbild« Christian Lindner, noch »König Olaf der Monotone«. Und auch Hundefreunde brauchten gute Nerven, um so manche Pointe verdauen zu können. Er brach eine Lanze für die im Vergleich zu den »treudoofen« Vierbeinern sehr klugen Schweine und brachte einen konsequenten Wechsel auf der Speisekarte ins Spiel: »Rauhaardackel an Bratkartoffeln«.

Söder, Klum, Amthor

Der Hype um die »Nation« ist ihm mehr als peinlich. Da habe er immer »bedeutende deutsche Fachkräfte« vor Augen wie Markus Söder, Heidi Klum oder Philipp Amthor. Jeder dürfe rätseln, wo deren »unverzichtbare Fähigkeiten« liegen, so Uthoff, der in hohem Tempo Pointe an Pointe reihte. Allein die fünfminütige Satire über die Touristen und den Reisewahn hätten schon den Eintritt gelohnt und dem Kabarettisten gute Chancen beim diesjährigen Bachmann-Wettlesen in Klagenfurt gebracht, falls die dortige Jury sehr gute Texte und bissigen Humor zu schätzen wüsste.

Es ging aber nicht nur um Partei- und Tagespolitik, Uthoff lässt es auch »menscheln« in Sätzen wie: »Die erste Hälfte des Lebens schämst du dich für deine Eltern, die zweite Hälfte für deine Kinder.« Oder in dem Witz, den nicht alle gleich verstanden: »Ich hab' mir bei Amazon ein Buch bestellt, in dem erklärt wird, warum unsere Innenstädte veröden.«

Uthoff entlarvt den Irrsinn in der Politik, aber auch im Verhalten der Menschen, wenn es um existenzielle Fragen wie Umwelt, Menschenrechte, Demokratie geht und stellt die Frage, ob die Evolution wirklich in die richtige Richtung läuft. Dass die »Deutschen ihre Autos öfter waschen als den eigenen Intimbereich« ist die harmlosere Variante, nachhaltiger sind Sätze wie »Das Blutvergießen hört im Kapitalismus erst auf, wenn man am Frieden mehr Geld verdient als am Krieg« und die Erkenntnis: »Wenn Korruption Kriege verhindern kann, verdient die Fifa den Friedensnobelpreis«.

Und schließlich verriet er auch noch, was ihn wirklich umtreibt: Dass seine kleine Tochter neulich im TV Friedrich Merz sah und ausrief: »Mama, guck mal, Papa ist im Fernsehen!«

HEINZ LINDUSCHKA