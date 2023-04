Ratsbeschluss: Kein Ersatz für marode Brücke in Kirchzell

Schwierige rechtliche Situation und hohe Kosten schrecken ab

Kirchzell 23.04.2023 - 10:34 Uhr 3 Min.

Zu teuer, Straße zu schlecht, Rechtslage unklar: Aus diesen Gründen wird es in Kirchzell keinen Neubau der Brücke über den Gabelbach zum alten Kindergarten geben.

Bürgermeister Stefan Schwab erklärte zu Beginn der Beratung die schwierige rechtliche Situation im Zuwegbereich der Brücke und die hohen Kosten, die trotz alternativer Angebote mit dem Neubau der Brücke verbunden wären. Selbst bei reduzierter Brückenbreite sei dort mit Investitionskosten im hohen fünfstelligen Bereich auch bei Ausführung in Leichtbauweise zu rechnen.

Zugang über Privatgrund

Der Gemeinderat hatte zuletzt im Mai vorigen Jahres über einen Ersatzneubau für die Brücke beraten. Im aktuellen Haushalt sind Mittel für die Baumaßnahme eingestellt. Bürgermeister Stefan Schwab erklärte zur rechtlichen Situation, dass eine öffentlich-rechtliche Widmung aus den 1960er-Jahren für den Zuweg zur Brücke auf einem angrenzenden Privatgrundstück bestehe. Die bisherigen Eigentümer des Privatgrundstückes hätten schon immer die Auffassung vertreten, dass die Nutzung ihres Grundstückes als Zuwegung und damit auch die Widmung nicht rechtmäßig sei.

»Dieses ist ein Verwaltungsakt, der strengen formellen Regularien unterliege, die Verwaltung sieht sie daher rechtswirksam«, erklärte Schwab. Es sei jedoch in einem Verwaltungsstreitverfahren offen, wie Gerichte das beurteilen. Sollte es eine Entscheidung für den Brückenneubau geben, müsse diese Situation rechtlich eindeutig geklärt werden. Sollte der Gemeinderat gegen die Brücke entscheiden, müsse geklärt werden, wie lange die bestehende Brücke angesichts der Mängel noch bestehen bleiben kann. Dazu wird ein Brückengutachter um eine Stellungnahme zu der Nutzung gebeten. Sollte die Brücke als nicht mehr als begehbar eingestuft werden, müsse sie zurückgebaut werden.

Susanne Wörner (FW) sprach sich trotz der hohen Kosten für einen Neubau aus. Sie finde sie wichtig, besonders für die älteren Bürger und Anwohner aus den Ortsteilen, die in die Ortsmitte zu Veranstaltungen oder die Kirche wollen, da am alten Kindergarten gute und genügend Parkmöglichkeiten bestünden. Auch Joachim Kunz (CSU) sprach sich für den Erhalt einer Brücke am dortigen Standort aus. Sie könne irgendwann wieder benötigt werden. Dagegen sprachen sich mehrere Ratsmitglieder aus.

Nur drei Räte dafür

Rudolph Frank (FW) gab zusätzlich zu bedenken, dass auch der Weg zur Brücke in einem schlechten Bauzustand sei. Laut Josef Schäfer (FW) ist es weiterhin unproblematisch, am alten Kindergarten zu parken und dann als Zugang zur Ortsmitte eine weitere Brücke in unmittelbarer Nähe der jetzigen zu nutzen. Lediglich ein kleiner Umweg, wie von Frederic Sennert (FW) bemerkt, der ohne Probleme in Kauf zu nehmen sei. Für Brigitte Krug (SPD) ist die Brücke ein angenehmer Luxus, aber bei den hohen Kosten und dem relativ geringen Umweg könne durchaus auf sie verzichtet werden. Es müssten in den kommenden Jahren im Ort Dinge angegangen werden, die deutlich wichtiger sind als diese Brücke.

Bei der Abstimmung sprachen sich drei Gemeinderäte für die neue Brücke aus, der Rest dagegen. Jetzt wird das Gutachten eines Brückensachverständigen eingeholt und anschließend erneut im Gremium beraten, wie es ohne Neubau weitergehe.

Hans-Jürgen Freichel

Gemeinderat in Kürze Busbeförderung: Um die Busbeförderung der Ortsteilkinder in die Kindertagesstätte Abenteuerland zu organisieren, frägt die Verwaltung zu Beginn eines jeden Kindergartenjahres nach, wie viele Kinder aus den einzelnen Ortsteilen transportiert werden müssen. Für alle Linien gilt, dass die Hin- und/oder Rückfahrt nur durchgeführt werden, sofern im Regelfall mindestens drei Kinder pro Tag und Fahrt tatsächlich befördert werden. Sollte dies dauerhaft nicht der Fall sein, wird die Beförderung an den besagten Tagen eingestellt. Für das kommende Jahr gilt: Die Linie Preunschen/Buch wird weiterhin mit einem Kleinbus betrieben. Die Linie Watterbach/Breitenbuch/Ottorfszell wird im kommenden Jahr mangels Zuspruch eingestellt. Sofern eine Mindestanzahl von drei Kindern wieder erreicht wird, wird eine Wiederaufnahme im Folgejahr angestrebt. Die monatlichen Beförderungsgebühren werden im Kindergartenjahr 2023/2024 beibehalten. Sie sind fixe Monatsgebühren und für die angemeldeten Kinder unabhängig von der tatsächlichen Nutzung zu zahlen, auch beim Entfall einzelner Beförderungsfahrten. Eine anteilige Reduzierung findet nicht statt. Aufträge: Das Büro Obermeyer Infrastruktur aus Aschaffenburg erhielt den Auftrag, zusätzliche Untersuchungen zur Einbindung des geplanten Knotenpunktes neue Brücke/Staatsstraße 2311 durchzuführen. Der Auftragswert beträgt 7.800 Euro. Im gesamten Gemeindegebiet soll in diesem Jahr wieder eine allgemeine und turnusmäßige Rattenbekämpfungsaktion durchgeführt werden. Ein entsprechender Auftrag wurde für 6.000 Euro an die Fachfirma Bertram aus Konken vergeben. Der genaue Termin für die Maßnahme wird rechtzeitig bekanntgegeben. Straßenwidmung: Die vier neu angelegten Straßen im Neubaugebiet "Am Bucher Weg" wurden nach einstimmigem Beschluss als öffentliche Ortsstraßen gewidmet und können jetzt in das Straßenbestandsverzeichnis eingetragen werden. Dorfladen: Nicht ganz rund läuft es beim geplanten neuen Dorfladen als Selbstbedienungsladen. Das Unternehmen "Tante-M", das das Geschäft betreiben sollte, sei laut Bürgermeister Stefan Schwab nach wie vor im Abstimmungsprozess mit einem potenziellen Franchise-Nehmer. In einem Telefonat habe er das Unternehmen daran erinnert, dass Vereinbarungen einzuhalten seien und es wichtig sei, dass der Dorfladen in absehbarer Zeit eröffne. Gegebenenfalls müsse ein neuer Franchisenehmer gesucht werden, wenn mit keiner baldigen Lösung zu rechnen sei. Das soll jetzt diese Woche mit einer Anzeige im Amtsblatt geschehen. Straßenbeleuchtung: Die LED-Umstellung der Straßenbeleuchtung ist abgeschlossen. Die Schlussrechnung für die Umrüstung der 274 Leuchten hat eine Höhe von 146.000 Euro, von der 44.000 Euro aus Fördergeldern kommen.Informationen Bürgermeister. Stefan Schwab informierte über eine routinemäßige, hygienische Überprüfung des Gesundheitsamtes in der Kindertagesstätte "Abenteuerland". Zusammenfassend wurde festgestellt, dass sich die Kindertagesstätte zum Zeitpunkt der Überprüfung in einem sauberen und hygienisch einwandfreien Zustand befand. Er erläuterte die alternativen Wege nach Kirchzell, die bei der Vollsperrung in Amorbach bei den verschiedenen Ausbaustufen zur Verfügung stehen. Er gab die Nachricht weiter, dass der Radwegausbau von Kirchzell nach Amorbach jetzt kommen soll. Mit dem geplanten Glasfaserausbau gehe es voran. Die Firma BBV habe die Grobplanungen beendet, jetzt gehe es in die Fein- und Genehmigungsplanungen.