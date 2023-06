Rathausumbau besonders denkmalgerecht

Medaille: Auszeichnung für Stadtprozelten

Stadtprozelten 27.06.2023 - 18:10 Uhr < 1 Min.

Denkmalgerecht saniert: das alte Rathaus in Stadtprozelten. Foto: Rainer Kroth

Die Verleihungsfeier am Sonntag stand unter einem besonderen Anlass: dem 50. Geburtstag des bayerischen Denkmalschutzgesetzes. Kunstminister Markus Blume und Generalkonservator Mathias Pfeil, Leiter des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege, konnten in der Alten Münze in München 18 Persönlichkeiten und Gemeinden in Bayern auszeichnen.

Kunstminister Blume nannte dabei Bayern ein »Land des Denkmals«. Die reiche Denkmallandschaft sei jedoch keine Selbstverständlichkeit, sondern das Ergebnis des herausragenden Engagements von einzelnen Persönlichkeiten, die er »Helden der Denkmalpflege« nannte. Weiter sprach Blume davon, dass der Freistaat die richtigen gesetzlichen Rahmenbedingungen setze. Mit der Reform des Bayerischen Denkmalschutzgesetzes habe Bayern die Nutzung regenerativer Energien bei Denkmälern vereinfacht.

Die Stadt Stadtprozelten hatte mit dem Architekturbüro Harald Neu aus Darmstadt einen Planer gefunden, der die notwendige Sanierung und Erweiterung sehr respektvoll und sorgfältig unter Beachtung der historischen Besonderheiten realisiere. Es gab hohe Zuschüsse durch Programme von Bund, Land, vom Bezirk Unterfranken und Landkreis Miltenberg. Bei einer Gesamtbausumme von 2,8 Millionen Euro lag der Eigenanteil der Stadt bei etwa 1,5 Millionen Euro.

kü