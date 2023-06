Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Rat Stadtprozelten: Freie Wähler karten bei Kita-Neubau nach

»Alle Argumente gegen Bürgerinitiative widerlegt« - CSU verteidigt Altort-Standort

Stadtprozelten 13.06.2023 - 16:49 Uhr 2 Min.

Jetzt, so Fraktionssprecher Jürgen Weiskopf, zeige sich, dass alle damaligen Hauptargumente, mit denen der Bürgerentscheid gegen die Bürgerinitiative (BI) durchgesetzt wurde, widerlegt seien. Hinsichtlich der Förderbedingungen etwa sei seitens CSU und SPD die Festlegung auf den Standort mit einer sehr hohen, aber seinerzeit nur noch kurzfristig möglichen und beantragbaren Förderung begründet worden. Schon zum Zeitpunkt des Bürgerentscheids habe es aber ein anderes Förderprogramm gegeben, jetzt sogar ein neues mit nochmals deutlich höheren Förderbeträgen.

Zudem, so Weiskopf, zeige sich bei den ersten Ausschreibungen, dass die abgegebenen Angebote teils deutlich unter den Plankosten lägen. Die FW legten Wert auf die Feststellung, dass - wäre der Bau ohne Verzögerung 2022 gestartet - ein Großteil der Baumaßnahmen in einer absoluten Hochphase der Baukosten erfolgt wäre.

Christian Johne (CSU) widersprach insbesondere dem Vorwurf, bei den Fördermodalitäten Unwahrheiten verbreitet zu haben. Damals habe es ein Förderprogramm sowie ein Sonderprogramm zur städtebaulichen Förderung im Altort gegeben. Eine solch günstige Förderung sei zu keinem späteren Zeitpunkt mehr in Aussicht gewesen. Es sei in jedem Fall mit erheblichen Kostensteigerungen infolge der Zeitverzögerung zu rechnen, selbst wenn einzelne Vergaben unter den neuen Ansätzen blieben und eine höhere Förderung realisiert werden könne, so Johne. Dies könne seriös jedoch erst zum Abschluss des Projektes berechnet werden.

Wäre man dem Standort-Vorschlag Ringstraße gefolgt, gäbe es nach wie vor keine Lösung, so Johne, »denn dieses Neubaugebiet gibt es noch nicht«. Er sei froh, dass der Kita-Bau mit der Einrichtung der Baustelle im Altort nun endlich begonnen werde.

Hans-Jürgen Freichel

Stadtrat in Kürze Jugendsozialarbeit: Über neue Entwicklungen im Schulverband Dorf-/Stadtprozelten informierte der Vorsitzender Andreas Bieber. Er berichtete über die Jugendsozialarbeit in der Schule und welche Auswirkungen der geplante Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung auf den Schulbetrieb habe. Bisher habe der Schulverband die Kosten getragen - jetzt gebe es, da die Stelle ein Jahr vakant war und jetzt wieder besetzt werden konnte, dafür Fördergelder. Ganztagsbetreuung: Ab dem Schuljahr 2026/2027 wird ein Rechtsanspruch auf eine achtstündige Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder von Montag bis Freitag, auch bis auf vier Wochen Schließzeit in den Ferien eingeführt, zunächst für die Erstklässler. Schulverbandsvorsitzender Andreas Bieber erläuterte, dass derzeit noch viele Punkte zur Umsetzung unklar seien, etwa was im personellen Bereich voraussichtlich zu erfüllen sei und welchen Anforderungen das bestehende Schulgebäude gerecht werden müsse. Für das Bestandsgebäude bedeute dies wahrscheinlich größere Umbaumaßnahmen. Detaillierte Vorgaben mit dem genauen Raumbedarf und mit eventuell notwendigen weiteren Baumaßnahmen würden von der Regierung von Unterfranken im weiteren Verfahren anhand der Schülerzahlen dem Schulverband mitgeteilt. Auftragsvergaben: Die Firma Brandel Bau aus Tauberbischofsheim erhielt den Auftrag zur Binnenentwässerung im Zusammenhang mit der Ortsumfahrung mit Hochwasserschutz. Die Erd-, Maurer- und Betonarbeiten für den neuen Kindergarten wurden an die Firma Berninger aus Erlenbach, die Gerüstarbeiten an die Firma Wagner aus Marktheidenfeld vergeben, den Aufzug liefert und montiert die Firma Haushahn aus Mainz. Bericht Bürgermeister: Bürgermeister Rainer Kroth wies darauf hin, dass sich die Personalsituation im Bauhof wieder normalisiert habe und die zurückgestellten Arbeiten jetzt abgearbeitet werden. Die Bedarfsermittlung für den Kindergartenbus sei angelaufen und der Ersatzspielplatz hinter der alten Schule in Betrieb genommen worden.