Rat schafft Platz für dreizügige Hans-Memling-Schule

Musikzimmer und Raum des TV Mömlingen sollen Klassenräume werden - Mietverhältnis wird gekündigt

Mömlingen 09.05.2023 - 12:51 Uhr 2 Min.

Die Schule in Mömlingen wird aufgrund der Schülerzahl demnächst dreizügig werden.

Die Gemeinderäte stimmten mit zwei Gegenstimmen zu, dass das Mietverhältnis mit dem Turnverein Mömlingen zum 31. August gekündigt wird. Die Ausstattungsgegenstände für die zukünftigen Klassenzimmer werden entsprechend der Entwicklung der Kinderzahlen, je nach Lieferzeiten spätestmöglich bestellt.

Drei Klassen ab 57 Schülern

Zunächst schilderte Bürgermeister Siegfried Scholtka die Situation. Es ist möglich, dass es im kommenden Schuljahr 2023/2024 zu einer Klassenmehrung in den Jahrgangsstufen 1 und 2 kommt. Ab 57 Kindern können drei Klassen gebildet werden und Mömlingen erfüllt sowohl in der ersten als auch in der zweiten Jahrgangsstufe knapp die Voraussetzungen dafür. Die Meldung der Schulleitung erfolgte bereits Mitte April dieses Jahres. Es wurden drei Klassen beantragt.

Allerdings wird es erst Ende Juli 2023 möglich sein, eine definitive Aussage zu treffen, ob drei Klassen gebildet werden können oder nicht, denn es gibt Zuzüge und Wegzüge. Zudem könnte es Kinder geben, die eine Klasse wiederholen müssen. Die Verwaltung muss allerdings die Voraussetzungen schaffen. Dazu gehören zwei zusätzliche Klassenräume mit entsprechender Ausstattung.

Da es momentan keine freien Zimmer gibt, müssten zwei Räume, die derzeitig anderweitig genutzt werden, zu Klassenräumen umgewandelt werden. Dazu eignen sich das Musikzimmer und der Raum, der derzeit vom Turnverein angemietet ist. Hier muss die Kündigung des Mietverhältnisses zum 31. August erfolgen.

Kleinere Klassen vorteilhaft

Gemeinderätin Birgit Hotz (Freie Wähler) sprach sich für eine Nutzung der beiden Räume aus. Sie sieht es als Vorteil, wenn die Klassen kleiner sind. Sie wollte auch wissen, ob Klassen eventuell beispielsweise nach Obernburg ausgelagert werden müssten, wenn die Nutzung der beiden Zimmer nicht möglich wäre.

Siegfried Scholtka sagte zu, dass gegebenenfalls kreative Lösungen gefunden werden können. Jutta Abel (Freie Wähler) wollte wissen, ob es andere freie Räume gibt. Die sind zwar vorhanden, laut Scholtka haben aber nur das Musikzimmer und der angemietete Raum des Turnvereins die notwendige Raumgröße.

Mömlinger Gemeinderat in Kürze Mömlingen. Der Gemeinderat hat sich in seiner Sitzung mit folgenden Themen befasst. Rechnungsprüfung: Wie die Vorsitzende des Rechnungsprüfungsauschusses, Katharina Hotz, berichtete, gab es bei der Rechnungsprüfung 2021 keine gravierenden Beanstandungen. Das Rechnungsergebnis für das Haushaltsjahr 2021 wurde wie folgt festgestellt: Der Verwaltungshaushalt schließt in den Einnahmen und Ausgaben mit rund elf Millionen Euro. Der Vermögenshaushalt schloss in den Einnahmen und Ausgaben mit rund 5,7 Millionen Euro. Der Gemeinderat entlastete den Bürgermeister und die Verwaltung für das Rechnungsjahr 2021 einstimmig. Ersatzbeschaffungen: Der Gemeinderat stimmte jeweils einstimmig für eine Ersatzbeschaffung eines Radladers, eines kommunalen Traktors und eines T5 Transporters für den Bauhof zu. Standesamt: Olivia Ostrowski wurde von den Ratsmitgliedern einstimmig zur stellvertretenden Leiterin des Standesamtes ernannt. Haushaltssatzung: Kämmerer Thomas Knödler teilte mit, dass die Haushaltssatzung und der Haushaltplan für 2023 durch das Landratsamt genehmigt wurde. Streetfood Festival: Der Gemeinderat beschloss einstimmig, die Standplatzgebühren für das Streetfood Festival 2023 auf 100 Euro/Tag zu senken. Alle weiteren Gebühren bleiben unverändert bestehen. Vorausgegangen war ein Schreiben des bayerischen Wirtschaftsministers Hubert Aiwanger. mwz