Ramona Storm will für die AfD in den Landtag

Als unser Reporter dann sagt, er müsse jetzt mal frech fragen, ob sie glaubt, dass die Erde flach sei, antwortet Ramona Storm: »Das kann ich nicht abschließend beurteilen.« Huch, ob sie schon einmal in einem Flugzeug saß? »Von dort oben sieht alles flach aus«, antwortet die AfD-Direktkandidatin für die Landtagswahl im Kreis Miltenberg.

Also stichprobenartig weiter gefragt: Was sie von rechtsextremen Verschwörungstheorien hält, die Terroristen als Motivation für die Ermordung hunderter Menschen von Norwegen über Neuseeland bis nach Hanau angetrieben hatte. Eine dieser Theorien könne sie gut nachvollziehen, sagt Storm, die andere will sie so wenig beurteilen wie die Frage, ob die Erde rund ist.

Nachdenken über die Wahrheit

Aus Sicht von Ramona Storm sind beim Gespräch für dieses Porträt zwischen ihr und dem Reporter schlichtweg Meinungen aufeinander geprallt. Bei all dem betont sie, dass sie gegen Gewalt sei und Menschen zum Nachdenken darüber bringen wolle, was wahr sei.

Die 65-jährige Rentnerin dürfte einigen Menschen in der Region aus einem Video bekannt sein, das während der Pandemie kursierte. Das schätzt die Aschaffenburger Stadträtin und ehemalige Krankenschwester auch selbst so ein. Ihr Chef, der Geschäftsführer des Aschaffenburger Klinikums, hatte zuvor im dortigen Stadtrat dargelegt, dass viele ungeimpfte Covid-Patienten auf der Intensivstation lagen. Statt die Kontroverse im Gremium zu suchen, stellte sich Storm, die sich selbst als Organisatorin von Demos der Querdenker-Szene bezeichnet, vor eine Kamera und behauptete, dass dort fast keine Ungeimpften lägen.

Erfahrung im Gesundheitswesen

Als ehemaliger Krankenschwester liege ihr nun auch im Wahlkampf das Gesundheitswesen am Herzen, sagt sie. Sie stören lange Wartezeiten bei Fachärzten, der Mangel an Psychiatern, die Überlastung der Pflegekräfte. Aber wie beurteilt sie etwa die Lage in der Erlenbacher Helios-Klinik? »Helios, das ist privat«, sagt sie und fügt nach kurzem Zögern an: »Ich habe da noch nicht gearbeitet.« Sie habe bisher nur mit einer Pflegerin gesprochen, die ihr berichtet habe, dass sich die Arbeit im Vergleich zu früher arg verändert habe. Storm fordert bessere Löhne.

Wo sonst im Gesundheitswesen im Kreis Miltenberg der Schuh drückt? »Ich kenne das Gesundheitswesen im Allgemeinen, aber nicht speziell im Kreis Miltenberg«, sagt Storm. Auf konkrete Hinweise - wie den Mangel an Kinderärzten oder die Suche nach Nachfolgern für Hausärzte auf dem Land - kommt von Storm nur, dass Ärzte zum Beispiel in England wohl mehr Gehalt bekommen und deshalb abwanderten. Storm steht auf Listenplatz 5 der AfD in Unterfranken bei der Wahl. Im Kreis Miltenberg kandidiert sie laut eigener Aussage auf mehrfachen Wunsch örtlicher AfD-Leute.

Steckbrief: Die Kandidatin Zur Person Name: Ramona Storm

Partei: Alternative für Deutschland (AfD)

Alter: 65

Heimatort: Aschaffenburg

Familienstand: geschieden, vier Kinder



Karriere Gelernter Beruf: Krankenschwester

Politisch aktiv seit: 2016

Wichtigste politische Stationen:

o Eintritt in die AfD 2018

o Mitglied im Kreisverband-Vorstand 2022

o Stadträtin in Aschaffenburg seit 2020

o Mitglied im Verein deutscher Sprache

o Mitglied bei Christen in der AfD Politische Motivation

Kernthemen für den Untermain:

o Familienförderung

o Wohnungsbau

o Bildung Kernthemen für Bayern:

o Unkontrollierte Migration beenden

o Gesundheitswesen

o Bildung

o Landwirten die Kompetenz ihres Handelns zurück geben Ziele für die Legislaturperiode:

o Bayern wirtschaftlich stärken - auf lange Sicht: durch Familienförderungen und Bildungsinnovationen, kurzfristig: Grundlastfähige und preiswerte Energiepolitik, Abbau von unnötiger Bürokratie, Stopp der Windparks und Solarfreiflächen

o Mehr Eigenverantwortung für Kommunen, Rückzug der Bürokratie

o Demokratieförderung durch echte Mitnahme der Bürger Menschliches Politisches Vorbild: Jesus, JFK

Größter Traum: Frieden, Freiheit und ein ehrliches Miteinander aller Menschen und Völker

Interessen jenseits der Politik: Geschichte, Diskussionen, Bücher, Nähen.