Ralph Stapp für 25 Jahre Engagement in der Seelsorge geehrt

Seelsorge: Bistum ehrt langjährige Pastoralreferenten

Würzburg 14.11.2023 - 10:39 Uhr < 1 Min.

Ralph Stapp wurde in Erlenbach geboren und stammt aus Großwallstadt, heißt es weiter. Nach dem Abitur am Wirtschaftsgymnasium in Walldürn sowie dem Wehr- und Zivildienst studierte er von 1988 bis 1990 Theologie in Würzburg. Anschließend absolvierte er den zweijährigen pastoralpsychologischen Hochschullehrgang der Jesuiten-Fakultät für Katholische Theologie an der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck.

Von 1992 bis 1995 studierte er Theologie und Sonderschulpädagogik für Lern- und Verhaltensauffällige an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg. Zugleich war er als Seminarleiter beim Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft in Nürnberg tätig (Bereich soziale Kompetenztrainings). Nach seinem Abschluss als Diplom-Theologe war er weiterhin als Seminarleiter beim Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft in Würzburg tätig mit dem Schwerpunkt berufliche Reha psychisch Erkrankter.

1999 trat er als Pastoralassistent in Aschaffenburg-Mariä Geburt in den Dienst der Diözese Würzburg und wurde 2003 Pastoralreferent. 2001 wechselte er als Referent für Arbeitnehmerseelsorge, Arbeits- und Sozialrecht sowie Erwachsenenbildung zur Katholischen Arbeitnehmer-Bewegung (KAB) Würzburg. Seit 2001 ist er zudem ehrenamtlicher Richter aus Kreisen der Arbeitnehmer beim Amtsgericht Würzburg und ehrenamtlicher Versichertenberater für die Deutsche Rentenversicherung.

Seit 2013 ist er gewähltes Mitglied der Kommission für das Arbeitsvertragsrecht der bayerischen Diözesen (Bayerische Regional-KODA) für die Mitarbeiterseite sowie der Mitarbeitervertretung (MAV) der Diözese Würzburg. Stapp ist verheiratet und Vater von zwei Kindern.

Pressemitteilung POW (bearbeitet)