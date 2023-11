Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Ralf Sendelbach will Bürgermeister in Niedernberg werden

Freie Wähler nominieren bei Aufstellungsversammlung einstimmig ihren Kandidaten

Niedernberg 14.11.2023 - 14:27 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Ralf Sendelbach

Ralf Sendelbach ist gebürtiger Niedernberger, 34 Jahre alt, verheiratet, Vater zweier Kinder und Beamter bei der Kriminalpolizei in Aschaffenburg. Er ist laut FW-Mitteilung in der Gemeinde fest verwurzelt und sozial tätig, etwa bei der Entstehung des Bauernhofkindergartens und als Helfer der Kinderkrippe. Seine Hobbys reichen von handwerklichen Tätigkeiten und Fotografie, über Sport und Angeln. Er ist außerdem passionierter Jäger.

Sendelbachs politisches Engagement begann 2020 als Mitglied und Ratskandidat der FW Niedernberg, deren stellvertretender Vorsitzender er ist. In seiner Vorstellung nannte Ralf Sendelbach Schwerpunktthemen. Diese sind unter anderem die Innenentwicklung und Belebung des Ortskerns, die Unterstützung der Vereine, Ehrenämter und Kultur, eine nachhaltige Umstellung auf erneuerbare Energien sowie die Pflege des Wirtschaftsstandorts Niedernberg. Nur mit einem guten Miteinander, so Sendelbach, ließen sich sinnvolle Ziele und Lösungen in die Tat umsetzen.