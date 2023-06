Ralf Sendelbach ist Bürgermeisterkandidat in Niedernberg

Freie Wähler nominieren ihren Bewerber

Niedernberg 12.06.2023 - 16:24 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Ralf Sendelbach

Der 33-Jährige ist gebürtiger Niedernberger, Polizeibeamter im Kriminaldienst und lebt mit seiner Ehefrau und seinen zwei Kindern(drei und fünf Jahre) im eigenen Haus im Ort. Fraktionssprecher Rudi Hartlaub betonte, die Freien Wähler schickten damit einen jungen und dynamischen Kandidaten ins Rennen um die Nachfolge von Amtsinhaber Jürgen Reinhard, der sich nicht mehr zur Wahl stellt.

Nachhaltige Ortsentwicklung

Für die positive Weiterentwicklung der Gemeinde bewertet Ralf Sendelbach als essenziell, dass alle an einem Strang ziehen und gute Ideen auch umgesetzt werden. Das Gemeinsame sei besonders gefragt, wenn es darum gehe, den Ortskern zu beleben und zu gestalten. Dies lebe der Bewerber bereits, so die FW weiter. In der Krippe Kinderreich helfe er bei der Pflege der Außenanlage und engagiere sich bei der Entstehung des Bauernhof-Kindergartens. »Das Sichern der Lebensqualität in und für Niedernberg muss im Einklang mit der Natur geschehen«, wird Sendelbach zitiert.

Als weitere Ziele werden genannt, den Ort für Familien und Senioren attraktiv zu gestalten, Ehrenamt, Vereine und kulturelle Vielfalt sowie Gewerbe, Unternehmen und die Landwirtschaft zu fördern und zu unterstützen, wobei bei der Nutzung von Flächen der Nachhaltigkeit eine besondere Bedeutung zukomme. Dem Ort gehe es gut, es sei keine Eile zum Wachsen geboten. Es müsse weiter daran gearbeitet werden, die Gemeinde energetisch unabhängiger zu machen, allerdings nicht um jeden Preis. Vorhandene Flächen müssten sinnvoll genutzt werden. Ralf Sendelbach sieht die kommunale Verwaltung als Dienstleister der Bürger. Ein gutes Miteinander sei die Basis für eine erfolgreiche Zukunft.

Christel Ney